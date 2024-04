Neu: Cotswolds Hearts and Crafts Pineau des Charentes Cask

Die englische Cotswolds Distillery hat die fünfte Ausgabe ihrer Reihe Hearts and Crafts veröffentlicht. Der Single Malt reifte in Fässern, die mit Pineau de Charentes (einem ein Likörwein aus Westfrankreich) geseasoned waren. In der Nase soll der Whisky „voll und süß“ mit „frischem Steinobst“ sein, gefolgt von „Sommerbeeren, Mandeln und holzigen Gewürzen“ am Gaumen. Sein Abgang ist als „fruchtig, mit leichtem Holztannin und einem Hauch von Gewürzen“ beschrieben.

Cotswolds Hearts and Crafts Pineau des Charentes Cask ist mit mit 55 % Vol., in natürlicher Frabe und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt, und ist für 119,95 € über den Web-Shop der Brennerei erhältlich.