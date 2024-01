Neu bei Kirsch Import: Nc’nean Single Rye Cask, Linkwood von The Single Malts of Scotland und das Whisky-Tasting-Fass von Kirsch Import

Neben den beiden Bottled exclusively for Kirsch Import Abfüllungen Nc’nean Aon – Rye Cask 17-340 und Linkwood 2010/2023 von The Single Malts of Scotland finden wir heute in den Neuheiten von Kirsch Import noch eine Neuauflage des Whisky-Tasting-Fass. In diesem befinden sich sieben Drams aus dem Importmarkenportfoliovon Kirsch Import.

Alle weiteren Details finden Sie in der Info, die wir erhalten haben:

Nc’nean neu erleben: Single Rye Cask für den deutschen Markt

Nc’nean leistet unter der Führung von Annabel Thomas Basisarbeit für die nachhaltige Produktion von Scotch Whisky. Die Destillerie aus einem wildromantischen, entlegenen Winkel der Highlands arbeitet ausschließlich mit schottischer Bio-Gerste und zu 100 Prozent erneuerbaren Energien. Seit 2017 läuft die Destillation an der Küste der Halbinsel Morvern.

Mit ihrem dritten exklusiv für den deutschen Markt abgefüllten Single Cask betreten die Pionier*innen jetzt neues Terrain: Der Nc’nean Aon – Rye Cask 17-340 ist der erste Whisky der Brennerei aus einem Rye Cask. Im September 2017 füllte man Aon zunächst in ein First Fill Bourbon Cask, um ihn ein Jahr vor Abfüllung im mit Rye Whiskey vorbelegten Fass zu veredeln. Das Ergebnis ist weich, cremig und lebhaft, mit Noten von kandierten Pfirsichen und Aprikosen, süßen Kräuterwurzeln und trockener Holzwürze.



232 Flaschen stehen für Fans in Deutschland bereit, um Nc’nean zu erleben wie nie zuvor.

Nc’nean Aon – Rye Cask 17-340

Organic Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import

Dest. 09/2017

Abgef. 09/2023

Fasstyp: First Fill Bourbon Cask, Rye Cask (Finish)

Fassnr. 17-340

232 Flaschen

57,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Limitierter Linkwood für Kirsch Import: Floral-fruchtiges Erlebnis aus Hogsheads

Premiumfässer mit schottischem Whisky aufstöbern – das stand schon immer im Mittelpunkt der Elixir Distillers. Seit 2002 veröffentlicht der unabhängige Abfüller diese unter dem Namen The Single Malts of Scotland. Die Range besteht aus herausragenden, unverfälschten Malts aller schottischer Regionen.

Ein Aushängeschild für die Speyside-Region ist Single Malt von Linkwood. Die Brennerei vom Rande des Städtchens Elgin produziert hauptsächlich für berühmte Blends, die ihr Tiefe und Komplexität verdanken. Mit seinem leichten, fruchtigen und blumigen Charakter hat sich Linkwood aber auch als Single Malt bei Liebhabern einen Namen gemacht.



Diese werden bei unabhängigen Abfüllern fündig. Zum Beispiel mit dem Linkwood 2010/2023. Die Exklusivabfüllung für Kirsch-Kunden reifte 13 Jahre lang in drei Hogsheads und wurde mit vollem Aroma in rund 900 Flaschen abgefüllt.

Linkwood 2010/2023

The Single Malts of Scotland Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

13 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Hogsheads

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Jetzt mit neuen Drams lieferbar: Das Whisky-Tasting-Fass von Kirsch Import

Whisk(e)y, von den Iren im 4. Jahrhundert nach Christus erfunden, von Schottland aus weltweit etabliert, heute rund um den Globus nach hohen Standards produziert. Mit unserem Whisky-Tasting-Fass erhalten Kenner wie Kennenlerner der Kategorie einen Vorgeschmack auf die Vielfalt der Whiskywelt – von der Wiege des Lebenswassers bis weit über deren Grenzen hinaus.

Sieben Drams aus unserem Importmarkenportfolio passen in das ca. 14 cm hohe Echtholzfässchen. Die abwechslungsreichen Kostproben bilden das geschmackliche Panorama von Premium-Whisky ab. Dabei führen sie von komplexen Fruchtnoten aus den Cotswolds über die flüssige Version eines Roggenbrotes aus Dänemark zu niederländischem Single Malt aus eigenem Mühlengetreide. Sie demonstrieren am Gaumen, wie sich das Klima an Australiens Südostküste oder in Japans Alpen auf Whisky auswirkt, und bieten Einblicke in das komplexe Potential irischer Single und luxuriöser schottischer Blended Malts.



Produktvisitenkarten mit Infos und Verkostungsnotizen ergänzen jeweils den Genuss der Samples. Welche genau das sind, können Sie der Auflistung unten entnehmen.

Whisky-Tasting-Fass

Kirsch Import/taste24

Herkunft: weltweit

7 x 2 cl Whisky aus unserem Importmarkenportfolio

Fass aus Echtholz

Inkl. Produktkarten mit Infos & Notes

⌀ 44,7% vol.

Folgende Sorten sind im Tasting-Fass enthalten:

Starward Left-Field – Single Malt Australian Whisky – 40% vol.

– Single Malt Australian Whisky – 40% vol. Mars Kasei – Japanese Blended Whisky – 40% vol.

– Japanese Blended Whisky – 40% vol. Stauning Rye – Danish Whisky – 48% vol.

– Danish Whisky – 48% vol. Waterford Cuvée Argot – Irish Single Malt Whisky – 47% vol.

– Irish Single Malt Whisky – 47% vol. Cotswolds Single Malt Whisky – 46% vol.

– 46% vol. Compass Box The Peat Monster – Blended Malt Scotch Whisky – 46% vol.

– Blended Malt Scotch Whisky – 46% vol. Millstone Oloroso Sherry Cask – Dutch Single Malt Whisky – 46% vol.