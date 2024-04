Die gestern von uns vorgestellte neue Abfüllung der Nc’nean Distillery ist jetzt auch auf unsren Märkten erhältlich. Importeur und Distributor Kirsch Import kündigt heute das Erscheinen von Nc’nean Huntress Orchard Cobbler an. Und serviert uns dazu das Rezept für einen Pflaumen-Apfel-Cobbler.

Hier alle Infos sowie das Rezept zum Nachbacken:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Jägerin außergewöhnlicher Fruchtaromen: Nc’nean Huntress Orchard Cobbler

Stuhr, 23.04.2024 Neben dem Wohl des Planeten folgt der Single Malt Nc’nean einer weiteren Fährte: innovativen Geschmackserlebnissen. Inspiriert von ihrer Namensgeberin, der als Jägerin bekannten gälischen Göttin Neachneohain, erbeutet Schottlands führende Bio-Brennerei in der limitierten Serie Huntress außergewöhnliche Aromen.

Die junge, schottische Küsten-Destillerie von der malerischen Halbinsel Morvern baut für die Herstellung ausschließlich auf erneuerbare Energien und brennt ihren Organic Single Malt auf Basis von vollständig biologisch angebauter schottischer Gerste. Nc‘nean ist zudem die erste Brennerei in Großbritannien, die Netto-Null-Emissionen für die Produktion erreicht hat – und damit das Ziel der schottischen Whisky-Industrie für 2040 übertrifft.

Für die Serie Huntress, die seit 2022 jedes Jahr im Frühling limitiert lanciert wird, experimentieren Gründerin Annabel Thomas und ihr Team bisher mit Hefe – jener essenziellen Zutat für faszinierende Aromen. Huntess Orchard Cobbler ist anders: Die Abfüllung wird mit den klassischen Nc´nean Hefen hergestellt und macht sich eine andere Raffinesse zunutze.

Orchard Cobbler: die etwas andere, süße Jägerin

Die diesjährige Jagdtrophäe erklärt sich so: Im Gegensatz zu den meisten Brennereien produziert Nc‘nean jährlich zwei verschiedene Rohbrände: einen für Whisky, der in einem jüngeren Alter, und einen für Whisky, der nach mindestens zehn Jahren Reifung auf den Markt kommen soll. Dem neuen Orchard Cobbler liegt ein Destillat aus dem Brennvorgang in der Woche nach Umstellung dieses Rezepts zugrunde – einer Zeit, in der die Cut Points verändert werden und ungewöhnlich viele fruchtige Bestandteile in den Rohbrand einfließen.

Nc’nean Huntress Orchard Cobbler verspricht wärmende, heimelige Aromen von Kirsch-Marzipan-Kuchen, Aprikosenmarmelade, Vanillepudding und etwas Pfefferminztee. Sie ist so fruchtig, dass der Single Malt nach einem der Lieblingsdesserts des Teams benannt wurde, einem mit einer süßen Teigkruste überbackenem Obst.

Nc’nean Huntress 2024: Orchard Cobbler

Organic Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Destillation: 2019

Fasstypen: STR Red Wine Casks (66%), Bourbon Casks (31%), Oloroso Sherry Casks (3%)

Abfüllung: 2024

Abgefüllte Flaschen: 6.153 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 48,5% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 99,90 Euro

Verkostungsnotizen

Wärmende und heimelige Aromen von Kirschpudding-Kuchen, Aprikosenmarmelade, Vanillepudding und Pfefferminztee.

Pflaumen-Apfel-Cobbler

Zutaten für die Früchte:

10 cl Nc´nean Organic Whisky

100 g Zucker

100 g Butter, gewürfelt

300 g Braeburn-Äpfel (geschält, entkernt und zerkleinert)

2 Vanilleschoten (Samen ausgekratzt)

700 g feste Pflaumen (entsteint und grob zerkleinert)

1 Teelöffel Zimt

Zutaten für den Teig:

1 Ei

100 ml Milch

140 g kalte Butter (gewürfelt)

140 g Zucker

280 g Mehl

½ Teelöffel Zimt

2 Esslöffel Demerara- oder Rohrzucker

1 Esslöffel Backpulver

Schlagsahne zum Servieren

Zubereitung:

Für das Obst alle Zutaten außer dem Whisky in einen Topf geben. Bei schwacher Hitze unter Rühren kochen, bis die Butter geschmolzen ist und sich der Zucker aufgelöst hat. Nc´nean dazugeben und köcheln lassen, bis ein grob stückiges Obstkompott entsteht, dann beiseitestellen.

Ofen auf 190-170 Grad (Umluft/Gas Stufe 6) vorheizen. Das Ei mit der Milch verquirlen und beiseitestellen. Die Butter und das Mehl vermischen, bis die Konsistenz von Semmelbröseln entsteht. Dann den Streuzucker, den Zimt, das Backpulver und eine große Prise Salz einrühren. Die Milchmischung dazugeben und alles zu einer dicken, teigartigen Masse verrühren.

Das Kompott in eine Auflaufform füllen und einen großen Löffel der Cobbler-Mischung darauf geben. Dabei darauf achten, dass einige Lücken bleiben, damit der Saft der Früchte sich verteilen kann. Alles mit Demerara-Zucker bestreuen, dann 35-40 Minuten in den Ofen, bis der Belag goldgelb und durchgebacken ist. Aus der Wärme nehmen und fünf Minuten ruhen lassen. Direkt aus der Form mit einem Löffel Schlagsahne servieren.