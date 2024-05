Neu im Travel Retail: Glenlivet Caskmasters und Ballantines Golden Hour

Zwei neue Whiskys von Chivas Brothers erscheinen dieser Tage im Global Travel Retail: Der neue Glenlivet Caskmasters und der 23 Jahre alte Ballantine’s Golden Hour.

Der Glenlivet Caskmakers reifte in sogenannten reconstructed casks, ein Vorgang, bei dem durch die Kombination zweier Fässer ein neuer Fasstyp entsteht. In diesem Fall besteht das Hybridfass aus spanischen Sherryfässern und ausgekohlten benutzen europäischen Eichenfässern – ein Fasstyp, der gemeinsam mit Küfern in Jerez entwickelt wurde.

Dazu Kevin Balmforth, The Glenlivet cask master:

“As we continue to celebrate our 200-year milestone, The Glenlivet Caskmakers embodies our commitment to pushing the boundaries of cask craftmanship in whisky making. This exceptional release, born from harnessing a complex new technique, not only honours our rich history but showcases our relentless drive towards innovation and excellence. Integrating this method of cask creation elevates the complexity of the whisky’s flavour profile and represents our dedication to constantly exciting whisky connoisseurs around the globe.”