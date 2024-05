Council of Whiskey Masters: Europa hat seinen ersten „Master of Scotch“

Mehr als 40 Mitglieder und Kandidaten des COUNCIL OF WHISKEY MASTERS, der nach eigenem Bekunden weltweit führenden Bildungseinrichtung rund um Whisk(e)y, trafen sich auf der Isle of Raasay Distillery in der Nähe der Hebrideninsel Skye in Schottland, um die jährlichen Master-Prüfungen abzuhalten. Dabei kürten sie die neu gewählten Master in den Spezialgebieten Scotch und Bourbon sowie die weltweit ersten Masters of Whisky, die vom Council zuvor mehrere Prüfungen unterzogen wurden.

Dabei wurde auch der erste europäische „Master of Scotch“ ernannt: Der in der Schweiz lebende Allesandro di Bernardino darf fortan diesen prestigeträchtigen Titel tragen.

Darüber, und über die anderen Masters sowie die nächstjährige Veranstaltung, informiert sie das Council of Whiskey Masters in der nachfolgenden Presseaussendung:

Das COUNCIL OF WHISKEY MASTERS hält die jährlichen Master-Prüfungen 2024 auf der Isle of Raasay in Schottland ab und ernennt 9 neue MASTER OF SCOTCH, 2 MASTER OF BOURBON und 6 MASTER OF WHISKY

Isle of Raasay Distillery, West Highlands, Schottland

April/Mai 2024

Die internationale Jury bestand aus Vorstandsmitgliedern des Council, in der nur weltweit anerkannte Whisky-Experten und Legenden der Branche vertreten waren. Zu den Jurymitgliedern gehörten Mitglieder des Councils, die seit der Gründung im Jahr 2019 im Vorstand des Councils tätig sind: Steve Beal, Dave Broom, Martin Duffy, Sebastien Gavillet, Monique Huston, Charles MacLean, Becky Offringa, Hans Offringa, die Prüfungsvorsitzenden Martin Duffy, Tobias Gorn und Arthur Nägele, der Vorstandsvorsitzende Bernhard Schäfer sowie die Master of Scotch Dan Crowell, Adam Edmonsond, Nik Kosobucki, Siddharth Sawkar, Guy Sporbert, John Wabeck, Sam Wright und Master of Bourbon Tom McCormick.

Die Prüfungen umfassten intensive Blindverkostungen, detaillierte mündliche Theorieprüfungen sowie umfangreiche schriftliche Facharbeiten. Die Kandidaten wurden zu allen Aspekten ihrer Whisky Kategorie geprüft, darunter Geschichte, Produktion, alle wichtigen Destillerien, Handel, Verkostung, Gesetze und mehr.

Die Juroren bewerteten sämtliche Kandidaten unabhängig voneinander und wählten die neuen Master auf Grundlage der vom Rat selbst entwickelten und strikt eingehaltenen Standards. Um ein Kandidat für das Master-Programm zu werden, müssen die Teilnehmer zunächst die ersten beiden Ausbildungstufen des Programms absolvieren. Das Studienprogramm steht allen Personen weltweit offen, die sich unter www.WhiskeyMasters.org oder im deutschsprachigen Raum bei der Spirituosenakademie unter www.spirituosenakademie.com einschreiben.

25 qualifizierte Personen haben sich für das Masterprogramm 2024 eingeschrieben, und 17 von ihnen haben in diesem Jahr die Prüfungen bestanden. THE COUNCIL OF WHISKEY MASTERS gibt die folgenden außergewöhnlich talentierten und engagierten Fachleute als neue Master bekannt:

· JAMES BALL, MASTER OF SCOTCH

· ALESSANDRO DI BERARDINO, MASTER OF SCOTCH (erster Master in der Schweiz/Europa)

· WILL BRESLAW, MASTER OF SCOTCH

· BRUCE DENG, MASTER OF SCOTCH (erster Master in China)

· MARK GRIFFITH, MASTER OF SCOTCH

· MICHAEL HITCHCOCK, MASTER OF SCOTCH

· TY KINTER, MASTER OF SCOTCH

· AI KURODA, MASTER OF SCOTCH (erste Master in Japan)

· ANDY WESTLEY, MASTER OF SCOTCH

· CARMEN HARTWICH, MASTER OF BOURBON (erste Master in Australia)

· KEVIN MALTA, MASTER OF BOURBON

Diese 6 Fachleute sind die ersten, welche die höchste vom Rat verliehene Whisky-Auszeichnung erhalten haben:

· DAN CROWELL, MASTER OF WHISKY

· ADAM EDMONSOND, MASTER OF WHISKY

· NIK KOSOBUCKI, MASTER OF WHISKY

· TOM MCCORMICK, MASTER OF WHISKEY

· SIDDHARTH SAWKAR, MASTER OF WHISKY

· SAM WRIGHT, MASTER OF WHISKEY

Alessandro die Bernardino zu seinem Erfolg:

„Ich habe eine Leidenschaft für die Welt der alkoholischen Getränke und des Gastronomie und verfüge über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Branche. Dank meiner Leidenschaft gelang es mir im April, vor dem Council of Whisky Masters die Prüfung zum Master of Scotch zu bestehen. Titel und Leidenschaft, die es mir ermöglichen, meine Arbeit als Verkaufsspezialist für Wein und Spirituosen jeden Tag bestmöglich zu erledigen.“

Er war in Schlüsselpositionen als Barkeeper, Sommelier und verantwortlich für den Verkauf von Weinen und Spirituosen in renommierten Lokalen in Bern tätig. Als Experte für die Kreation von Cocktails und Mixology hat er im Laufe der Jahre eine große Leidenschaft für Whisky und seine Welt entwickelt. Alessandro verfügt über mehrere Diplome und Zertifizierungen im Getränkebereich, darunter den Titel „Schweizer Spirituosen Sommelier“.

Am 19. April 2024 sind die oben genannten Personen vom COUNCIL OF WHISKEY MASTERS als Mitglieder auf Lebenszeit aufgenommen worden und unterliegen dem Verhaltenskodex des Rates. Die meisten Kandidaten, die das Examen nicht bestanden haben, werden vom Rat unterstützt und angeleitet, um bei zukünftigen Prüfungen erfolgreich abzuschliessen.

Alasdair Day, Master Distiller der Isle of Raasay Distillery, wurde vom Rat ebenfalls als Vollmitglied aufgenommen, nachdem er erfolgreich als Gastprüfer und Juror tätig war.

Das COUNCIL OF WHISKEY MASTERS besteht derzeit aus mehr als 60 Mitgliedern. Seit 2019 hat der Rat Tausende Prüfungskandidaten aus mehr als 50 Ländern gefördert und unterstützt.

Die nächsten Prüfungen sind für April 2025 geplant und finden in den Vereinigten Staaten statt. Die Einschreibung ist ab sofort möglich.

Alle Programm- und Kontaktinformationen finden Sie unter www.spirituosenakademie.com in deutscher Sprache oder auf www.WhiskeyMasters.org in englischer Sprache.

Der Rat erlaubt den Absolventen des Programms, ihre bevorzugte Schreibweise von „whisk(e)y“ für ihre Titel zu wählen.

Die vollständige Liste der Vorstandsmitglieder ist unter www.WhiskeyMasters.org/whiskey-masters veröffentlicht.

Kontaktinformationen: Office@WhiskeyMasters.org