Neu bei irish-whiskeys.de: Blackwater Mac Na Mara Malt Irish Poitín

Der „Vater des modernen irischen Whiskeys“ ist Poitín,ein ungelagerter Getreidebrand aus Irland. Einen ganz besonderen Poitin brennt die Blackwater Distillery – hier wird mit den verschiedenen Getreidesorten auch Seetang mitgemälzt – das ergibt laut Destillerie ein wunderbar abgerundetes Aroma.

Mehr über den Blackwater Mac Na Mara Malt Irish Poitín können Sie in der Pressemitteilung des Importeurs, irish-whiskeys.de, nachlesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Blackwater Mac Na Mara Malt Irish Poitín: Eine irische Spirituose wie keine Zweite

Die irische Blackwater Distillery macht sich ein weiteres Mal auf, den Geschmack des Getreides für sich sprechen zu lassen. In ihrem neuen Blackwater Mac Na Mara Malt Irish Poitín zeigt die Kombination von fünf verschiedener Getreidearten wie mächtig der Einfluss des Getreides auf einen Brand ist. Hinzu kommt die Power des Meeres, denn das verwendete Mac Na Mara Malt mälzt die Brennerei in irischem Seetang. Außerdem rundet ein Anteil getorftes Hafermalz das Aromenprofil ab. Ein experimentierfreudiges Geschmackserlebnis, einzigartig wie kein Zweites und typisch für die Blackwater Distillery.

Blackwater Irish Poitín: Vierklang aus Getreide, Malt, Seetang und Torf

Poitín ist Irlands traditioneller Getreidebrand und Vater des modernen Whiskeys. Dabei lassen sich in keiner Spirituose die Einflüsse verschiedener Getreidearten besser aufzeigen als im irischen Poitín. Blackwaters Mac Na Mara Irish Poitín beweist dies eindrucksvoll. Hierbei verwendeten Inhaber Peter Mulryan und sein Head Distiller John Wilcox sowohl gemälzte Gerste als auch ungemälzte Gerste, Roggen, getorften und ungetorften Hafer. Zudem mälzte die Brennerei das Mac Na Mara Malt in Seetang. Dadurch erhielt das Malz eine stark maritime, salzige Note. Jedoch den intensive Einfluss hieraus bringen Gerste, Roggen und Hafer in ein herrliches Gleichgewicht.

Somit ergibt sich ein wohlschmeckender Poitín, den seine 50 Prozent Alkoholvolumen zusätzlich geschmacklich antreiben. Nach Deutschland importiert wird der Blackwater Mac Na Mara Irish Poitín durch Irish-Whiskeys.de. Dazu sagt Inhaberin Mareike Spitzer das neueste Produkt der Brennerei wie folgt:

“Einen Brand wie diesen Blackwater Irish Poitín gibt es kein zweites Mal. Ich kann nur jedem empfehlen, diesen einmal zu probieren.”

Vol.: 50%

Füllmenge: 0,2 Liter

Ursprungsland: Irland

Farbstoff: Nein

Hersteller: Blackwater Distillery, Unit 3, Cappoquin Enterprise Park, Cappoquin, Co. Waterford, Ireland

Poitín: Irlands traditionelle Spirituose

Als ungelagerter Getreidebrand ist irischer Poitín mit dem deutschen Korn verwandt. Viel mehr noch ist er historisch der Vater des modernen Whiskeys, wie wir ihn aus Irland oder Schottland kennen. Jedoch anders als Whiskey überzeugt Poitín geschmacklich durch die Kombination verschiedener Getreidearten und durch das handwerkliche Können des Brennmeisters. Denn Fehlnoten und mangelhaftes Destilliervermögen lassen sich nicht hinter der Geschmacksfassade der Fassreifung verstecken. Deshalb ist guter Poitín eine Qualitätsspirituose, welche pur als auch in Longdrinks und Cocktails funktioniert.

Den Blackwater Irish Poitin können Sie unter anderem hier im Webshop von irish-whiskeys.de beziehen.