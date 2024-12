Blackwater Distillery bringt historischen Whisky heraus

Vor der Gründung der Blackwater Distillery (sie begann mit der Whisky-Destallation Ende 2018, wir berichteten) war Clashmore die letzte Destillerie in Waterford und wurde in den 1840er Jahren geschlossen. Ihr Schornstein der überspannt noch immer den Fluss Greagagh, der durch das Herz des Dorfes Ballyduff fließt.

Wie die Clashmore Distillery ihren Whisky mit welcher mash bill herstellte, ist bekannt. Allerdings bis jetzt nicht, wie dieser schmeckte. In Zusammenarbeit mit dem Lokalhistoriker Liam Dunne und dem Whisky-Archivar Charley Roche hat Blackwater Distillery’s Head Distiller John Wilcox nun den Stil des alten Clashmore Whiskys reproduziert.

Picture left to right: Richard Casey (secretary Clashmore & Kinsalebeg Community Council), Glynnis Casey (secretary Clashmore Tidy Towns), Caroline Senior (COO Blackwater Distillery), Jazz Fitzgerald and Richard Torney Clashmore and Kinsalebeg Community Council. (Picture: Peter Mulryan)

Quelle: https://avondhupress.ie/blackwater-distillery-releases-historic-whisky-inspired-by-local-history/

Die historische mash bill der Clashmore Distillery sah vor allem einen hohen Hafer-Anteil vor. Dieser ist typisch für Whiskys aus dieser Zeit. Damals Hafer wurde in West Waterford angebaut, dieser diente allerdings hauptsächlich als Pferdefutter. Und eine weitere Besonderheit weist der historische Whisky auf: Er lagerte ausschließlich in Sherry-Fässern. Damals gab es noch keine bourbon casks.

Blackwater Irish Whisky ‚Clashmore 1824‘ erscheint in einer Auflage von nur 420 Flaschen, die einzeln nummeriert sind. Flasche Nr. 1 wurde dem Gemeinderat von Clashmore und Kinsalebeg zu Spendenzwecken gespendet. Diese wird am Sonntag, den 8. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt in Clashmore verlost. Alle gesammelten Gelder gehen an die West Waterford Rapid Response Vehicle Appeal.

Die verbleibenden Exemplare, mit 47,2 % Vol. in 50-cl-Flaschen abgefüllt, sind über die Website der Blackwater Distillery für 95 € erhältlich.