Blackwater Distillery veröffentlicht ihr erstes single barrel release

Die Blackwater Distillery stellt in dieser Woche ihre erste single barrel Abfüllung, der in der nächsten Zeit nocj weitere folgen werden. Peat the Magic Dragon wurde aus aus 100 % irischem Getreide und 100 % irischem Torf hergestellt, sowohl die Gerste als auch als auch der Torf stammen von der selben Farm, die Gerste wurde auch vor Ort gemälzt. Der zweifach destillierter Single Malt reifte in einem ehemaligen Kirschlikörfass aus französischer Eiche. Laut Head Distiller John Wilcox dürfen wir „dunkle Schokoladennoten und Kirsch-Hoisin-Sauce, gewürzt mit Lagerfeuer-Rauch“ erwarten.

Blackwater Irish Whisky Single Malt ‘Peat the Magic Dragon’ ist mit 49 % Vol., ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung in 0,5-Liter-Flaschen abgefüllt, auf 310 Flaschen limitiert, und über die Website der Blackwater Distillery für 95 € erhältlich. Ein Versand ist auch nach Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande, Schweden, Spanien, Portugal, Dänemark und Österreich möglich.