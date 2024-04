Zwei Neuheiten aus Irland, die etwas außerhalb des bei irischem Whiskey Üblichen liegen, stellt uns heute irish-whiskeys.de vor: den Stardust Spicebag und den Planxty Wilcox aus der irischen Blackwater Distillery. Ersterer ist ein irischer getorfter Rye, und der zweite ein irischer Whiskey mit mixed mashbill, also einem speziellen Rezept für die Zusammensetzung des verwendeten Getreides (insgesamt fünf Sorten).

Was diese beiden neuen Abfüllungen können und wie man sie erhält, in unserem nachfolgenden Beitrag:

Stardust Spicebag und Planxty Wilcox: Blackwater Distillery released Irish Peated Rye und neuen Mixed Mashbill Irish Whiskey

Zwei neue irische Einzelfässer veröffentlichte die Blackwater Distillery aus dem County Waterford jüngst. Hiervon erreichen stark limitierte Mengen nun auch die deutschen Fans geschmacksintensiver Whiskeys. Dabei geht es überaus experimentell zu: Mit Blackwater Stardust Spicebag erscheint ein rauchiger Irish Peated Rye Whiskey sowie mit Blackwater Planxty Wilcox ein traditioneller Irish Whiskey mit einer Mixed Mashbill aus fünf unterschiedlichen, geschmackvollen Getreidevarianten.

Neue Experimente aus der Blackwater Distillery

Bei der Blackwater Distillery steht ihr Brennereimotto ganz im Fokus: Let the Grain reign – Lasst das Getreide regieren. Denn das Team um Inhaber und Buchautor Peter Mulryan verwendet in seinen Whiskeys bevorzugt eine Kombination aus vielerlei Getreidevarianten. Hierbei hinterließ sie ihren ersten Eindruck im Winter 2022. Mit dem Release von Dirt Grain machte sie mit Whiskeys aus vier verschiedenen, historischen Mashbills auf sich aufmerksam.

Dabei landen sowohl gemälzte als auch ungemälzte Gerste, Hafer, Weizen und Roggen in den Rezepturen und in den Maischebottichen. Dadurch zeigt die Brennerei, die seit 2018 selbst destilliert, wieviel Geschmack allein die Getreidekombination in das finale Destillat abgibt. Die nächsten zwei Beweise: Die neuen Blackwater Stardust Spicebag und Blackwater Planxty Wilcox.

Irish Peated Rye: Stardust Spicebag aus der Blackwater Distillery

Blackwater Stardust Spicebag ist ein Irish Whiskey mit 55 Prozent Roggenanteil. Hinzu gesellen sich gemälzte Gerste, Hafer und über Torf gemälzte Gerste. Der im Juni 2020 destillierte Whiskey verbrachte seine Lagerzeit in einem Tempranillo-Weinfass. Hierbei mildert der Hafer gekonnt die herzhafte Würze des dominanten Roggeneinflulsses ab. Hinzu kommen aromatische Pflaumennoten des spanischen Weinfasses. Unterlagert wird das ganze von den sanften Rauchnoten des getorften Malzes. Das Einzelfass ergab 400 Flaschen mit 50 Prozent Alkoholvolumen. Der Whiskey ist ab sofort im Webshop des Importeurs erhältlich.

Mixed Mashbill: Blackwater Planxty Wilcox zelebriert traditionellen Irish Whiskey Style

Mit Blackwater Planxty Wilcox zelebriert die Brennerei den traditionell-irischen Pot Still Whiskey aus unterschiedlichen Getreidevarianten. Benannt nach dem Blackwater Head Distiller John Wilcox, versprüht der Blackwater Planxty Wilcox die Aromen von ungemälzter und gemälzter Gerste sowie zusätzlich Weizen, Hafer und Roggen. Während die gültige Definiton von Pot Sill lediglich einen Gesamtanteil von 5 Prozent ergänzendes Getreide vorsieht, sind die Anteile in dieser Mixed Mashbill deutlich höher. Der Whiskey, destilliert in 2018, ruhte in einem 2nd Fill Ex-Rye Cask. 450 Flaschen mit 47,5 Prozent Volumen füllte die Brennerei ab. Der Whiskey ist ab sofort im Webshop des Importeurs erhältlich.

Let the Grain reign

Die Irish Whiskeys der Blackwater Distillery verbinden die Moderne mit der Tradition. Sie beleben durch ihre multiplen Getreidekombinationen ein verlorenes Element, traditioneller Whiskeys aus Irland. Sie zeigen deutlich die unterschiedlichen Geschmackseinflüsse verschiedener Getreidearten. Dabei stellen sie diese Tradition auf moderne Füße und produzieren Whiskeys für ein neugieriges Publikum. Hierbei stammt das Getreide für ihre Whiskeys zu 100 Prozent von der Grünen Insel. Auch das Mälzen, sowohl herkömmlich wie über Torf, findet in Irland statt.