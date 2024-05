„Die neun Welten der nordischen Mythologie“ der norwegischen Aurora Distillery finden ihren Abschluss

In der limitierten Whisky-Reihe „Die neun Welten der nordischen Mythologie“ der nördlichste Brennerei der Welt, der norwegischen Aurora Distillery, erscheint jetzt die neunte und damit auch letzte Abfüllung dieser Serie. Aus nordischer Gerste und Gletscherschmelzwasser entstand Bivrost Midgard, dieser Single Malt Whisky ist auf 6.265 Flaschen limitiert, wird am 08. Mai 2024 erscheinen und ist exklusiv im Weisshaus Shop DE: www.weisshaus.de sowie AT: www.weisshaus.at erhältlich.

Mehr Details zum Bottling und der dahinter stehenden nordischen Mythologie können Sie in der folgenden Presseaussendung erfahren, die wir vom Weisshaus Shop erhalten haben:

Unter dem Schein des Nordlichts werden die limitierten Abfüllungen der heiß begehrten Reihe kreiert. Als Inspiration diente der Aurora Spirits Distillery die nordische Mythologie und ihre neun Welten, die sich um den Weltenbaum ranken. Am 08. Mai 2024 erscheint mit dem Midgard Single Malt Whisky der Abschluss der Serie, die exklusiv im Weisshaus Shop erhältlich sein wird.

Bivrost Midgard Single Malt Whisky: Die Mythologie

Auch der Midgard Whisky konzentriert sich auf eine der neun Welten, die laut der nordischen Mythologie mit dem Weltenbaum „Yggdrasil“ verbunden sind. Zwischen diesen Welten reisen die Götter von Asgard mit dem Bivrost – eine Regenbogenbrücke, die dem Nordlicht gleicht. Im Gegensatz zu den anderen Welten beheimatet Midgard keine Riesen, Elfen oder Götter; sie ist die Welt der Menschen, die von einem undurchdringlichen Ozean umgeben ist. In diesem Meer lebt die Seeschlange Jörmungandr, die in der letzten Schlacht der Götter – auch Ragnarök genannt – eine entscheidende Rolle spielt. Die Augenbrauen des kolossalen Riesen Ymir bilden eine Barriere um Midgard und schützen die Welt vor allen Kreaturen, die ihr schaden wollen.

Der Bivrost Midgard Single Malt Whisky

Nordische Gerste, eine High-Tech Destille und Gletscherschmelzwasser sind die Zutaten, die für die Herstellung des Bivrost Midgard Single Malt Whiskys notwendig sind. Unter dem Licht der Aurora Borealis ließ die nördlichste Destillerie der Welt den Midgard Whisky entstehen und ließ ihm fünf Jahre Zeit, um in einer Auswahl an verschiedenen Oloroso-Sherry-Fässern zu reifen. Die nötige Ruhe fanden die Fässer sowohl in einem modernen Wikinger-Langhaus und einem ehemaligen NATO-Lager. Nur 6.265 Flaschen gibt es von der erlesenen Köstlichkeit zu erstehen.



Tasting Notes

Farbe: Mahagoni

Nase: Es entsteht ein üppiger Duft aus orientalischen Gewürzen, frischen Nelken, cremiger Vanille, reichhaltigen Trockenfrüchten mit einem Hauch Sandelholz.

Gaumen: Der massive Körper offenbart einen Hauch Eiche, durchzogen von Oloroso-Sherry-Tönen und komplexen Trockenfrüchten.

Finish: Ölig und langanhaltend verabschiedet sich der Whisky wunderbar komplex.

DE: www.weisshaus.de / AT: www.weisshaus.at