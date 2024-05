Für den sich langsam anbahnenden Sommer hat Proximo Spirits die passenden Drinks. Wir haben ihre Presseaussendung auf unseren thematischen Schwerpunkt reduziert und stellen hier Cocktail-Ideen von und mit Proper No. Twelve und Bushmills Irish Whiskey vor, inklusive den Rezepten von Proper & Ginger und Proper Iced Coffee-tini sowie Black Chai Latte und Bushmills Strawberry Lemonade:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Facettenreiche Sommerdrinks

Mit Cocktail-Ideen von Proper No. Twelve und Bushmills Irish Whiskey an jedem Sommertag den richtigen Drink genießen

Ob Grillparty im Garten, Sommernächte auf der Dachterrasse oder entspannter Tag am Badesee – der Sommer bietet so viele schöne Gelegenheiten, mit einem guten Drink anzustoßen. Doch welcher Drink eignet sich für diese oder jene Gelegenheit besonders gut? Schließlich möchte niemand fünfzehn Zutaten mit an den Badesee nehmen. Für diesen Sommer haben Proper No. Twelve und Bushmills Irish Whiskey darum vielfältige Drink-Ideen in petto, bei denen für jeden Anlass und Geschmack der richtige Cocktail oder Longdrink dabei ist. Ob der Proper & Ginger für unvergessliche Momente beim Public Viewing der EM oder ein würziger Iced Chai für den Nachmittags“kaffee“ – den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. In diesem Sinne: Cheers, Slainté und Salud!

Proper & Ginger – der irische Ire

Frisch, leicht zubereitet und so irisch, wie es nur geht: Das ist Proper & Ginger. Denn nicht nur der darin enthaltene Proper No. Twelve Irish Whiskey, benannt nach Dublins 12. Bezirk, ist authentisch irisch. Auch Ginger Ale wurde von einem irischen Arzt und Apotheker im 19. Jahrhundert entwickelt – damals noch etwas dunkler und würziger, als wir es heute kennen. Gemeinsam sind die beiden der perfekte Drink, um auf kleine und große Siege anzustoßen – beispielsweise beim Public Viewing von Sport-Events. Also hoch die Gläser – auf Irland und den Proper & Ginger, der sich an jedem Ort und zu jeder Gelegenheit mixen und trinken lässt.

60 ml Proper No. Twelve Irish Whiskey

90 ml Ginger Ale

Eiswürfel

Glas: Tumbler

Garnitur: Limetten-Wedge

Glas mit Eis füllen. Proper No. Twelve hinzugeben und mit Ginger Ale auffüllen. Vorsichtig umrühren und mit Limetten-Wedge garnieren.

Proper Iced Coffee-tini – für den Koffeinkick an heißen Tagen

Eiskaffee auf irische Art: So lässt sich der Proper Iced Coffee-tini wohl am besten zusammenfassen. Mit nur wenigen Zutaten in Blitzesschnelle zubereitet – noch schneller, wenn man bereits kalten Kaffee zur Hand hat – ist dieser Drink ideal für alle, die auch im Sommer ihren Koffeinkick genießen wollen. Mit Schuss und viel irischem Flair natürlich.

60 ml Proper No. Twelve

30 ml Irish Cream

120 ml gekühlten Kaffee

Eiweiß

Eiswürfel

Glas: Martiniglas

Garnitur: Kaffeebohnen

Martiniglas mit Eis kühlen. Proper No. Tweve, Irish Cream, gekühlten Kaffee und einen Schuss Eiweiß in einen Shaker geben. Eis hinzufügen und shaken. Mixtur über dem Martiniglas abseihen und mit Kaffeebohnen garnieren.

Black Chai Latte – würziger Chai und fruchtiger Black Bush

Iced Chai statt Eiskaffee? Ja bitte! Und wenn dann noch ein kleiner Schuss drin ist, macht der Nachmittagssnack auf der Terrasse gleich nochmal so viel Freude. Eisgekühlt balanciert der Black Chai Latte gekonnt die warmen Gewürznoten des Chai-Tees mit dem fruchtig-intensiven Charakter des Bushmills Black Bush.

50 ml Bushmills Blackbush

1 Beutel Chai-Tee

100 ml Milch

Zucker oder Honig nach Geschmack

Eis

Glas: kurzstieliges Glas

Garnitur: Zimstange und Chai-Gewürzpulver (optional)

Chai-Tee nach Anleitung zubereiten. Milch erwärmen und den Zucker oder Honig auflösen. Tee und Milch abdecken und vollständig auskühlen lassen. Eis ins Glas geben. Blackbush, Chai-Tee und gesüßte Milch auf Eis in einen Shaker geben und shaken. Ins Glas abseihen und mit Zimtstange und Chai-Gewürzpulver garnieren.

Bushmills Strawberry Lemonade – sommerliche Erdbeere und Limonade

Saftig-rote Erdbeeren und dazu eine erfrischende Limonade – so schmeckt der Sommer auf der Terrasse. Perfekt wird der Genuss, wenn beide Zutaten auf den reichen Geschmack des Bushmills Original Irish Whiskey treffen. Ein sommerlicher Drink, der perfekt zu jeder Grillparty passt und so manchen heißen Tag versüßt.

50ml Bushmills Original

25ml Erdbeer-Sirup

100ml Limonade

25ml Zitronensaft

Eis

Glas: Collins-Glas

Garnitur: Frische Erdbeere und Minzzweig

Eis ins Glas geben. Erdbeer-Sirup, Zitronensaft und Bushmills Original in einen Shaker geben. Eis hinzufügen und kräftig shaken. Ins Glas abseihen und mit Limonade auffüllen. Mit frischer Erdbeere und Minzzweig garnieren.