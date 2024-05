Neu im Global Travel Retail: Bushmills 23 Year Old Madeira Cask

Exklusiv für den Global Travel Retail ist jetzt der Bushmills 23 Year Old Madeira Cask in der Causeway Collection erschienen, zunächst einmal in Heathrow, in einem Monat wird er dann in anderen Avolta Shops weltweit zu finden sein.

Er lagfür die gesamten 23 Jahre seiner Reifezeit in Madeira Casks, die am 30. Juni 2000 gefüllt wurden. Seine Tasting Notes umfassen in der Nase reife Sommerfrüchte, karamellisierten Zucker, schwarzen Kaffee und Walnussöl, am Gaumen dann süße Pfirsiche und Orangenschalen und geröstete Nüsse, Honig und wiederum schwarzen Kaffee. Das Finish soll delikat, trocken und lang sein, zunächst fruchtig, dann sich zu nussigen Pralinen und getoasteten Kakao entwickelnd.

Master Blenderin Alex Thomas sagte zum Bushmills 23 Year Old Madeira Cask:

“I wanted to share something truly unique for our partners at Avolta. I chose this single malt aged exclusively in Madeira casks for its distinct profile, bursting with summer fruits, sweet peach and roasted nuts.

“Each decision – from the cask selection and seasoning process, to the bottling and packaging – is testament to our restless pursuit of perfection and determination to delight consumers with ground-breaking and prestigious single malt whiskeys.

“Having spent 23 years maturing in Madeira casks alone, I’m confident this one will be hugely popular. Its luscious sweetness is basically summer in a glass.”