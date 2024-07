Zu einer Tour durch die irische Hauptstadt Dublin lädt Sie die irische Whiskey-Marke Proper No. Twelve ein. Genießen Sie einen „proper“ Tag in Dublin: im Straight Blast Gym Ireland, in Crumlin, dem Geburtsort von Proper No. Twelve Gründer und MMA-Fighter Conor McGregor, im Pub „The Black Forge“, und mit einem Glas Proper & Ginger.

Mehr zur Tour durch Dublin, zu Conor McGregor und seinem Proper No. Twelve Irish Whiskey sowie dem Rezept des Proper & Ginger in der folgenden Presseaussendung:

Eine „proper“ Dublin-Tour: Ein kultiges Arbeiterviertel, ein Boxring und ein Irish Whiskey im Pub eines berühmten MMA-Kämpfers

Wer an Irland denkt, der denkt häufig an grüne Wiesen, beeindruckende Landschaften – und natürlich an volle Pubs mit Guinness und gutem Whiskey. Immer einen Besuch wert ist die Hauptstadt der „grünen Insel“, Dublin. Und genau dort können sich Irish Whiskey-Fans und Liebhaber der MMA-Szene gleichermaßen auf Spurensuche begeben – und in die Fußspuren von Conor McGregor, dem Gründer von Proper No. Twelve Irish Whiskey, treten. Vom Sportstudio, in dem er das Kämpfen lernte, über das Viertel, in dem er aufwuchs, bis hin zum Pub, der ihm gehört, hat Dublin in dieser Hinsicht einiges zu bieten – und am Ende des Tages finden Whiskey-Trinker*innen mit kalten Proper No. Twelve-Drinks garantiert auch einen entspannten Abschluss nach dem „proper“ Dublin-Tag. Wer es nicht nach Irland schafft, kann sich das Feeling zumindest im Glas nach Hause holen. Proper No. Twelve ist unter anderem auf www.club-of-spirits.de oder auch auf Amazon zum UVP von 20,99 € erhältlich und mit dem „Proper & Ginger“-Drink gelingt der „proper“ Tagesabschluss auch im heimischen Wohnzimmer.

Mit mehr als einer halben Millionen Einwohner auf 115 km2 ist Dublin nicht nur die Hauptstadt der „grünen Insel“, sie ist gleichzeitig auch die größte Stadt Irlands. Touristen können hier viel erleben, denn die Stadt bietet nicht nur viel Kreativität und Kultur, sondern vor allem „craic“ – also Spaß. Sie ist außerdem der Geburtsort von vielen spannenden Persönlichkeiten – und eine davon ist der bekannte irische MMA-Kämpfer Conor McGregor. Geboren und aufgewachsen in Crumlin, Dublins zwölftem Bezirk, finden sich in der Metropole viele Spuren des Gründers der Irish Whiskey Marke Proper No. Twelve. Wer MMA-Fan ist oder einfach gern guten Whiskey trinkt, kann sich einen Tag auf seinen Fußspuren bewegen.

Ein „proper“ Tag in Dublin

Wer mag, startet den Tag mit einem Workout – Inspirationen dafür bietet das Straight Blast Gym Ireland. Geführt von John Kavanagh, Irlands erstem professionellen MMA-Fighter, der auch in UK, Europa und Südafrika antrat, bietet das Studio eine Vielzahl an Kursen – von brasilianischem Jiu-Jitsu über Boxen und Muay Thai bis hin zu Mixed Martial Arts. Mit letzterem zog das Studio auch Conor McGregor in seinen Bann. Der gebürtige Ire trainierte hier hart und schaffte 2015 den Durchbruch. Als „The Notorious“ ist er heute in der ganzen MMA-Welt bekannt.

Von hier geht es weiter nach Crumlin, Conor McGregors Geburtsort. Hier, in Dublins traditionsreichem und stolzen Arbeiterviertel, lernte er die Werte kennen, die auch Proper No. Twelve Irish Whiskey verkörpert: Brüderlichkeit. Leidenschaft. Entschlossenheit. Zum Lunch steht eine große Auswahl bereit: Britische Klassiker lassen sich hier im Viertel ebenso gut finden wie französische Küche und italienische Spezialitäten. Wer die Straßen entlang schlendert, findet neben gutem Essen auch viel Sportvereine – gleich drei Fußballvereine und der Guinness Rugby Football Club sind hier zu Hause. Und auch der Eamonn Ceannt Park bietet viele Möglichkeiten, Sport zu betreiben. Vom Tennisplatz und Basketball-Feld, Laufstrecken, einem Outdoor Gym und Fußballplatz bis hin zu Dublins Velodrom sind den sportlichen Aktivitäten keine Grenzen gesetzt.

Um den Tag „proper“ Irisch ausklingen zu lassen, sollten Besucher*innen dann im „The Black Forge“ einkehren. In seiner Jugend war das Gebäude ein kleiner Nachbarschafts-Pub. Als dieser Pleite ging, entschloss sich Conor McGregor, den Pub aufzukaufen, zu renovieren und selbst zu eröffnen. Ausgestattet mit vielzähligen Memorabilia, warmer Küche, Proper No. Twelve Irish Whiskey und dem hauseigenen „Forged Stout“ sowie einer großen Auswahl an Drinks bietet das „The Black Forge“ die ideale Atmosphäre, um den Abend zu genießen und mit etwas Glück sogar Conor McGregor persönlich dort anzutreffen. Dann wird natürlich doppelt angestoßen – am besten mit einem Proper & Ginger. Slainté!

Proper & Ginger

Der wohl irischste Drink, den man sich vorstellen kann: Proper No. Twelve Irish Whiskey trifft auf Ginger Ale. Letzteres wurde nämlich von einem irischen Arzt und Apotheker im 19. Jahrhundert entwickelt – damals noch etwas dunkler und würziger, als wir es heute kennen. Der perfekte Drink also, um auf den Feierabend anzustoßen und sich Irland-Flair nach Hause zu holen.

60 ml Proper No. Twelve

90 ml Ginger Ale

Eiswürfel



Proper No. Twelve idealerweise auf Eis ins Glas geben, mit Ginger Ale aufgießen – und anstoßen.