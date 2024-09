Cocktail-Ideen für den Spätsommer und den nahenden Herbst mit Proper No. Twelve und Bushmills Black Bush können wir Ihnen heute morgen in der folgenden Presseaussendung vorstellen:

Die Farben des Herbstes im Glas: Bunte, stürmische, spätsommerliche und aromatische Cocktail-Ideen von Proper No. Twelve und Bushmills Irish Whiskey

02. September 2024 Hamburg | Wenn die Blätter in warmen Braun- und Rottönen sowie tiefen Orangenuancen leuchten, wenn der Himmel mal klar und mal stürmisch scheint und der Wind weiße Schaumkronen auf die Wellen im Meer pustet: Dann wissen wir, dass der Herbst Einzug gehalten hat. Diese Jahreszeit, die so reich an Farben und Stimmungen ist, bietet nicht nur Genüsse in der Natur, sondern auch im Glas. Inspiriert von den vielfältigen Aromen und Farben, fangen vier außergewöhnliche Drinks die Essenz des Herbstes ein. Jede der Kreationen basiert auf einer einzigartigen Spirituose, die das Herzstück des Drinks bildet und einen Aspekt des Herbstes repräsentiert: Warme Spätsommertage genießt man am besten mit Proper No. Twelve und wer die Stimmung am Herbstfeuer liebt, der kann mit Bushmills Black Bush anstoßen. Alle Spirituosen sind im Club of Spirits und im gut sortierten Supermarkt erhältlich.

Proper Sour

Auch der Herbst hat immer wieder warme Tage zu bieten. Mit der Frische von Zitronensaft und dem sanften aber komplexen Geschmack von Proper No. Twelve Irish Whiskey entsteht im Proper Sour ein Cocktail, der die Leichtigkeit der besonders schönen Herbsttage widerspiegelt. Die Zitronenspalte und die Kirsche als Garnitur setzen nicht nur optisch farbige Akzente, sondern unterstreichen auch die aromatische Tiefe dieses herbstlichen Drinks. Und auch für Halloween ist dieser Drink unterlässlich, denn wer will sich schon zwischen Süßem und Saurem entscheiden?

60 ml Proper No. Twelve

20 ml frischer Zitronensaft

20 ml Zuckersirup

Eis

Garnitur: Zitronenspalte und eine Kirsche

Glas: Tumbler

Copyright: Proximo Spirits

Proper No. Twelve Whiskey, frischen Zitronensaft und Zuckersirup in einen Shaker geben. In einen mit Eis gefüllten, gekühlten Tumbler abseihen. Mit einer Zitronenspalte und einer Kirsche garnieren.

Black Fashioned

Der Black Fashioned ist ein dunkler, intensiver Drink, der die tieferen, kräftigeren Farben des Herbstes einfängt. Mit Bushmills Black Bush, der für seine außergewöhnliche Weichheit bekannt ist, entsteht ein Cocktail, der die Aromen von Zitrus und würzigem Orangenbitter in den Vordergrund stellt. Die Orangenschale und die dunkle Kirsche als Garnitur fügen eine geschmackliche Tiefe hinzu, die perfekt in die Herbstzeit passt.

2 Teile Bushmills Black Bush

1/4 Teil Zuckersirup

Ein paar Spritzer Orangenbitter

Eis

Garnitur: Orangenschale und dunkle Kirsche

Glas: Tumbler

Copyright: Bushmills

Den Buhmills Black Bush in ein mit Eis gefülltes Rührglas geben. Ein paar Spritzer Orangenbitter und den Zuckersirup hinzufügen. Umrühren, bis alles gut vermischt ist. In ein Eisglas mit großen Eiswürfeln geben und anstoßen.

UVPs:

Bushmills Black Bush: 20,99 €

Proper No. Twelve Irish Whiskey: 20,99 €