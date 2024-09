Tamdhu stellt ihre Dedicated Collection vorstellen

Die Speyside-Brennerei Tamdhu veröffentlicht ihre Dedicated Collection, die umfasst die „ältesten, seltensten und limitiertesten“ Whiskys der Brennerei, wobei jede Abfüllung ausschließlich in Oloroso-Sherry-Fässern gereift ist. Zu dieser Kollektion gehören acht Abfüllungen, vier erscheinen im globalen Reiseeinzelhandel (GTR).

Die Kollektion beginnt mit dem Erscheinen des Tamdhu 43 yo. Dieser Malt stammt aus drei oloroso Sherry-seasoned oak casks und ist auf 100 Flaschen limitiert. Jede ist einzeln nummeriert und erscheint in einer handgefertigten, achteckigen Box aus Holz und klassischem gebürstetem Metall sowie in einer maßgeschneiderten, mundgeblasenen Kristallkaraffe im viktorianischen Stil.

Tamdhu 43 Years Old wird mit 50,8 % Alkohol abgefüllt und ist weltweit für 13,500 £ (das wären etwas mehr als 16.000 Euro) im inländischen Fachhandel erhältlich. Wer diesen Whisky erwirbt, erhält zusätzlich eine persönliche Einladung des distillery manager Sandy McIntyre zu einem exklusiven Aufenthalt in der für die Öffentlichkeit geschlossenen Tamdhu-Destillerie in Speyside.