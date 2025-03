Rosebank eröffnet The Residency: Tamdhu

In der Brennerei Rosebank in den schottischen Lowlands kann man ab sofort auch die Whiskys von Tamdhu (ebenfalls zu Ian Macleod Distillers gehörig. so wie Glengoyne) erleben. Dort im Besucherzentrum von Rosebank eröffnete soeben The Residency: Tamdhu. Normalerweise ist Tamdhu für Besucher ja nicht zugänglich (Ausnahme ist das Speyside Festival), nun kann man aber die sherryfassgelagerten Whiskys aus Tamdhu in der „Schwesterbrennerei“ erleben.

In The Residency: Tamdhu gibt es eine Auswahl von vier Malts aus Tamdhu zu nosen und verkosten, die von Tamdhu’s Distillery Manager Sandy McIntyre ausgesucht wurden. Aus diesen vier Fässern können sich dann Besucher eine eigene, individuell zusammengestellte Flasche mit 200ml abfüllen.

Sandy McIntyre zu dieser Tamdhu Experience bei Rosebank:

“We’re offering a unique insight into whisky production and the opportunity to create your own one-of-one. For me, it’s about knowing that Tamdhu is in safe hands. The experience at Rosebank is absolutely fantastic.”