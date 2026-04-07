Laggan Bay eröffnet als elfte Brennerei auf Islay

Als Ende Mai 2024 Ian Mcleod Distillers ihre neue Brennerei Laggan Bay vorstellten, sollte diese 2025 in Betrieb gehen, und dann die 12. Whisky-Brennerei auf der Insel Islay sein (wir berichteten). Die Inbetriebnahme verzögert sich dann allerdings, erst am vergangen Donnerstag konnte das erste Fass abgefüllt werden. Dennoch ist Laggan Bay jetzt die elfte Brennerei auf Islay. Denn die eigentlich als Nummer 11 vorgesehene Portintruan Distillery der Elixir Distillers überholte Laggan Bay noch mit ihrer eigenen Fertigstellung und Inbetriebnahme.

Am Eröffnungstag, vergangenen Donnerstag, befüllten Leonard Russell, managing director des Familienunternehmens IMD, zusammen mit seinem Sohn Tom Russell, head of international business development bei IMD, und dem distillery manager und gebürtigen Islayer Malcolm Rennie das erste Fass.

Leonard Russell sagte:

“Filling the first cask at Laggan Bay is an important moment for us as a family business. We have built this distillery with a long term vision, knowing the whisky will grow into its own character. “We are not here to replicate what Islay already has – we’re here to add to it, with a whisky shaped by its place, our people, and the choices we make from the start.”

Im Rahmen des diesjährigen Fèis Ìle Festivals lädt die Destillerie am 31. Mai zu einer öffentlichen Veranstaltung ein und bietet Besuchern die Möglichkeit, die Destillerie kennenzulernen und das Team zu treffen. Laggan Bay wird, während ihr Whisky reift, Details zum Stil, dem Fassprogramm und zukünftigen Abfüllungen bekanntgeben.