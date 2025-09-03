15 Monate nach Neueröffnung: Rosebank Distillery baut Mitarbeiter ab

Im Juni 2024 eröffneten Ian Macleod Distillers nach intensiven Um- und Neubau die ikonische Rosebank Distillery in den Lowlands. Jetzt, noch nicht einmal eineinhalb Jahre danach, muss das Unternehmen dort vor allem Stellen im Besucherzentrum und bei den Tourguides streichen, nachdem das Besucherzentrum und der Shop Verluste einfahren, wie der Falkirk Herald zu berichten weiß. Grund dafür sind die ausbleibenden Besucher, deren Zahlen weit unter den projektierten zu liegen kamen.

Die Washbacks der Rosebank Distillery

Man hatte diese Woche eine Mitarbeiterversammung einberufen und dort bekanntgeben, dass die Verträge mit den betroffenen Mitarbeitern mit 1. Oktober des Jahres auslaufen werden, auch um die Zukunft des Unternehmens zu sichern.

Stuart Hendry, Brand Homes Director der Rosebank Distillery sagte zu den Kündigungen und über die betroffenen Mitarbeiter:

„None of this is a reflection on their commitment or contribution, which we value and appreciate. Some of our colleagues will be impacted by the proposed changes and this is a sensitive process. We are handling matters with the compassion, dignity and respect they deserve. We are fully and properly supporting everyone involved at this difficult time.”

Das Besucherzentrum von Rosebank bleibt geöffnet, man werde aber zu „kürzeren und flexibleren“ Öffnungszeiten übergehen, so ein Sprecher des Unternehmens.