WhistlePig 30 The BigShǝBàng – der älteste nordamerikanische Single Malt

Der Whisky dürfte einer der ersten sein, der 1990 in der kanadischen Glenora Distillery produziert wurde - zum Finish kam er nach Vermont

Schon mit dem 21 und dem 25 Jahre alten WhistlePig hat die in Vermont ansässige Brennerei zwei sehr alte Abfüllungen veröffentlich – selbstverständlich nicht aus ihrer noch relativ jungen Brennerei stammend. Nun setzt man mit dem WhistlePig 30 The BigShǝBàng noch eines drauf und präsentiert den nach eigenen Angaben ältesten nordamerikanischen Single Malt bisher.

Die Bezeichnung ist klug gewählt, denn die ver Fässer, die den WhistlePig 30 The BigShǝBàng ergeben, stammen aus der ältesten Sigle Malt Brennerei in Kanada (es dürfte sich dabei um die Glenora Distillery handeln, die 1990 mit dem Destillieren in Nova Scotia begann und den Glen Breton Whisky erzeugt). Der Whisky reifte fast die gesamte Zeit in amerikanischen Eichenfässern und wurde dann für ein Monate in Vin Santo Fässern gefinisht, ein italienischer Dessertwein aus der Toskana.

Die ca. 600 Flaschen, die mit 45% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurden, werden je knapp unter 5000 Dollar kosten. Geschmacklich findet man laut WhistlePig neben den Noten von Honigbrot und Weizenbrot-Rinde, gefolgt von frisch geknetetem Teig und Geißblatt am Gaumen dann auch Aromen von gerösteten Mandeln, dunkler Schokolade und Beerenfrüchten im Abgang.

Neben der Verringerung des Alkoholgehalts hat man den Whisky auch kühlfiltriert – wohl um eine gewisse Trübung durch die lange Fassreifung zu bekämpfen.

Ob der WhistlePig 30 The BigShǝBàng auch offiziell den Weg nach Europa finden wird, bleibt abzuwarten. Sollte jemand Interesse an diesem doch recht besonderen Whisky haben, wird er ihn wohl selbst importieren müssen.

