Neu bei Kirsch Import: Zwei kräftige preiswerte Neuheiten aus der Signatory 100 Proof-Serie und kanadischer Glen Breton 10yo

Wie jeden Dienstag werfen wir auch ein Auge auf das, was Kirsch Import an Neuheiten für den deutschen und österreichischen Handel in petto hat: Diesmal sind es zwei neue Abfüllungen aus der sehr erfolgreichen Signatory 100 Proof Serie und der Glen Breton 10yo aus Kanada, dessen Brennerei schottische Wurzeln und schottisches Equipment hat…

Torf- & Sherry-Spartipps: Hohe Prozente & niedriger Preis

Diese Eigenschaften treffen nicht oft in einem einzigen Whisky zusammen: Der Secret Speyside 2010/2024 ist ein unabhängig abgefüllter Qualitätswhisky, der ein gestandenes Alter und hohe Volumenprozente mit einem niedrigen Preis verbindet.



Als Teil der Signatory-Reihe 100 Proof kommt er mit 57,1% vol. zu Whisky-Fans, dem Mindestgehalt, ab dem mit Alkohol getränktes Schießpulver entzündet werden kann. So entfaltet der Spartipp bei angenehmer Intensität geheimnisvolle Noten aus Speyside und First Fill Oloroso Sherry Butts, die dank Verzicht auf Farbstoff und Kühlfiltration unverfälschten Genuss versprechen.



Der Ben Nevis 2019/2024 ist nicht nur hoch an Prozenten, sondern auch an PPM. Die 100 Proof Edition #17 ist ein „heavily peated“ Highlander, der seine rauchig-würzigen Eigenschaften während einer fünfjährigen Vollreifung in Refill Oloroso Sherry Butts mit den Aromen des nussig-süßen Likörweins verbinden durfte.

Secret Speyside 2010/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #16

13 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Ben Nevis 2019/2024 – Heavily Peated

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #17

5 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Unter Apfelbäumen gereift: Glen Breton 10 y.o. Single Malt

Cape Breton ist einer der wenigen Orte außerhalb Schottlands, in denen die gälische Kultur gelebt wird. Im frühen 19. Jahrhundert machten schottische Auswanderer die kanadische Insel zu ihrem Zuhause, die mit ihrer landschaftlichen Schönheit Schottlands Festland und Inseln so sehr ähnelt. Im Gepäck der Pioniere: Bräuche und Fertigkeiten aus der Heimat – wie das Brennen von Whisky. In ihrer Tradition steht Glen Breton.



Der Canadian Single Malt Whisky entsteht in der malerischen Glenora Brennerei in der Provinz Nova Scotia. Mit Produktionsstart im Jahr 1990 ist sie die erste Single-Malt-Destillerie auf dem nordamerikanischen Kontinent. Aufgebaut mit der Expertise der Bowmore Distillery, ist sie mit schottischen Pot Stills ausgerüstet. In ihnen destillieren die Kanadier eine breite Palette an mehrfach ausgezeichneten Single Malts.



Kern der Range: der Glen Breton 10 y.o. Der Single Malt reift in Fässern aus amerikanischer Weißeiche, in Warehouses umgeben von Apfelbäumen. Neben Orange, Schokolade, Haselnuss oder Kirsche zählt daher auch Apfel zu den komplexen Aromen des Whiskys.

Glen Breton 10 y.o.

Canadian Single Malt Whisky

10 Jahre

Herkunft: Kanada

Fasstyp: Bourbon Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert