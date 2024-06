The Macallan kündigt die Eröffnung ihres Fine Dining Restaurant an

Die Speyside-Destillerie The Macallan wird im kommenden Sommer ihr neues Fine Dining Restaurant TimeSpirit eröffnen, das Restaurant wird im Herzen des Anwesens von The Macallan liegen. Mit Blick auf die Hügel der Speyside bietet es den Gästen dann ein Neun-Gänge-Menü – ein kulinarisches Erlebnis inmitten der Natur. Das Raum-Konzept des 30 Plätze bietende Restaurants entwickelte der Architekt und Designer David Thulstrup, der auch das Restaurant Noma in Kopenhagen entwarf.

Das kulinarische Konzept für das Restaurant entwickelte Macallan gemeinsam mit den Brüdern Joan und Jordi Roca. Sie betreiben das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant El Celler de Can Roca. Die Partnerschaft mit dem Restaurant in Girona gehört zu den am längsten bestehenden. Seit mehr als 12 Jahren haben sie gemeinsam kulinarische Kreationen kuratiert, so beispielsweise die Reihe „Distil Your World“. TimeSpirit, so der Name des Macallan-Restaurants, wird das erste Gastronomiekonzept der Roca-Brüder außerhalb Spaniens sein:

„El Celler de Can Roca’s bond with Scotland is thrilling and TimeSpirit will enable us to envisage what El Celler de Can Roca would be like on the 60th parallel north.“

„The many trips we have made to Scotland and the inspiration we have found in its old cookery books have afforded us the chance to pay homage to Scottish cuisine.

We have been all over the country, drinking in its spirit, devoting time to it and we would now like to share our cooking through The Macallan.“