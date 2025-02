TTB-Neuheit: The Macallan A Night On Earth The First Light

Von Schottland aus über Jerez wird uns die The Macallan Reihe A Night On Earth anscheinend demnächst nach Neuseeland führen. Denn in der us-amerikanischen TTB-Datenbank sind die Etiketten zu dieser wohl bald erscheinenden Abfüllung aufgetaucht, die die Kollegen des 88 Bamboo Editorial Team vor uns entdeckten– Kanpai! The Macallan A Night On Earth The First Light ist eine Zusammenarbeit mit der neuseeländischen Künstlerin Bonnie Brown, und soll daran erinnern, dass die Menschen in Neuseeland als Erste das neue Jahr feiern können:

„In collaboration with New Zealand artist Bonnie Brown, The Macallan A Night on Earth, The First Light pays tribute to New Zealand’s unique landscapes and its position as one of the first places in the world to

greet the New Year’s Day sunrise. This special whisky, warm with fruity notes of berry compote, vanilla, sweet oak and caramelised marshmallows, brings Bonnie’s cherished memories of sunlit moments and family

gatherings to life through her distinctive artistry.“