PR: THE MACALLAN präsentiert „A Night On Earth In Scotland“

The Macallan startet mit „A Night On Earth In Scotland“ eine neue und jährlich erscheinende Geschenkserie von Whiskys, die nicnt nur durch ihren Geschmack, sondern auch durch ihre Aufmachung Freude bereiten sollen.

Jedes Jahr eine andere Destination, jedes Jahr ein neues Motiv, und das immer wieder gemeinsam mit renommierten internationalen Künstlern gestaltet – alle Details, auch die (recht weihnachtlichen) Tasting Notes finden Sie nachstehend:

THE MACALLAN präsentiert: „A NIGHT ON EARTH IN SCOTLAND“

Ein Single Malt Whisky, der die Freude einfängt, das neue Jahr zu feiern.

Frankfurt/Main, im August 2021 – Als Hommage an die berühmten Feiern zu Hogmanay – das ist der schottische Name für den Silvesterabend – präsentiert The Macallan einen außergewöhnlichen Single Malt Whisky, der die universelle Freude zur Feier des Jahreswechsels einfängt: „A Night On Earth In Scotland“.

„A Night On Earth In Scotland“ stellt die erste Ausgabe einer neuen jährlich in limitierter Edition erscheinenden Geschenkserie dar, die jedes Jahr eine andere Destination und ihre lokalen Traditionen widerspiegelt. „A Night On Earth In Scotland“ entstand in Zusammenarbeit mit der gefeierten japanisch- französischen Illustratorin Erica Dorn, deren Kunstwerke in den Filmen des renommierten Regisseurs Wes Anderson zu sehen waren und die bereits Designs für einige der bekanntesten Luxusmarken entworfen hat.

Die von den weltweit anlässlich des Jahreswechsels zelebrierten Feuerritualen inspirierten Illustrationen von Erica Dorn sind Teil einer innovativen mehrschichtigen Verpackung, die schon das Auspacken zu einem außergewöhnlichen Erlebnis macht.

Die verspielten, abstrakten Illustrationen enthüllen einige der charakteristischen schottischen Hogmanay-Bräuche, einschließlich der Tradition des „first footing“, wenn man nach Mitternacht aufbricht, um Freunde zu besuchen. Ist der Erste, der nach Mitternacht die Schwelle überschreitet, ein dunkelhaariger Mann, der symbolische Geschenke – Whisky, ein Stück Kohle und schottisches Shortbread – mitbringt, bedeutet das Glück und Zufriedenheit für das bevorstehende neue Jahr.

Weitere Designelemente bilden die Aromen ab, die in diesem bemerkenswerten unter der Ägide von The Macallan Lead Whisky Maker Sarah Burgess kreierten Whisky zu finden sind. Um diesen reichen, stimmungsvollen Single Malt Whisky

zu erschaffen, schöpfte sie Inspirationen aus eigenen Familienerinnerungen an Hogmanay.

Sarah Burgess erklärt dazu:

„Die Arbeit für ‚A Night On Earth In Scotland‘ war für mich eine sehr persönliche Erfahrung, die mich zurück in unser Elternhaus in Speyside, direkt gegenüber von The Macallan Estate, brachte. Die Vanillesüße des Whiskys verweist auf das reichhaltige schottische Shortbread, das traditionell zu Hogmanay verschenkt und gegessen wird, während Noten von getrockneter Orange und Gewürzen an die Wohlgerüche und Aromen erinnern, die unser Haus während der Weihnachtszeit erfüllten. Dieser Whisky fängt die Hoffnungen und Träume von Hogmanay-Feiern in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein und vermittelt zugleich den unerschütterlichen Wunsch jedes Menschen, diese besondere Zeit mit seinen Lieben zu verbringen.“

Erica Dorn sagt:

„Feuer spielt bei Neujahrsfeiern auf der ganzen Welt eine bedeutende Rolle. Um seine Wärme versammeln wir unsere Familien, Freunde und Lieben, um vergangene Erinnerungen und zukünftige Hoffnungen zu teilen. Seine reinigenden Eigenschaften befreien uns von der Vergangenheit, um den Weg freizumachen für die Zukunft. In seinem tanzenden Licht finden wir Trost in kalten Winternächten – so wie es die Menschen seit Anbeginn der Zeit getan haben. Auch wenn sich die Feuerrituale von Kultur zu Kultur unterscheiden mögen, so ist das Feuer doch universell in seiner Fähigkeit, uns zu vereinen und uns ein Gefühl von ‚Zuhause‘ zu geben. Die Farben für diese Präsentationsbox wurden im Hinblick auf eine ganz besondere Reise ausgewählt: erstens Rot – für Heiterkeit, Vitalität, Glück und Freude; dazu Blau, um uns an einen Winterabend in Schottland mit all seiner Ruhe und Stille zu erinnern; und schließlich Bernsteingelb als eine Hommage an das süße Aroma von weicher Butter und frisch gebackenem Shortbread, das Sarah Burgess bei der Kreation dieses Whiskys inspirierte.“

Dem reichen, süßen, shortbreadähnlichen Charakter dieses besonderen Single Malt Whiskys liegt eine spezielle Auswahl von The Macallan Fässern zugrunde, die von Sherry-Aromen durchzogene amerikanische und europäische Eichenfässer mit amerikanischen Ex-Bourbon-Fässern verbindet. Mit seinem weichen, samtigen Mundgefühl offenbart dieser Whisky das Können des Whisky Makers und die ganze Hingabe von The Macallan an Handwerkskunst und den kompromisslosen Anspruch an höchste Qualität.

Tasting Notes:

ALKOHOLGEHALT: 40 % Vol.

AROMA: Vanille, Butter, Bratapfel, gebackene Kekse, Pflaume und Mandel

GESCHMACK: Weiche samtige Süße, die an Shortbread erinnert; mit einem üppigen Mundgefühl, Vanillesüße, leicht gerösteten Marshmallows, getrockneten Orangen, Feigen und Zimt

NACHKLANG: Mittellanges Finish mit Anklängen von süßen Karamellbonbons und frisch gebackenen Keksen

THE MACALLAN „A Night On Earth In Scotland“ ist ab Oktober 2021 erhältlich.

Weitere Information finden Sie unter www.themacallan.com