Die Welt des Whiskys ist größer als die klassischen Whiskyländer – und wer sich auf eine geschmackliche Entdeckungsreise macht, kann dort viele ausgezeichnete Angebote entdecken. Frankreich ist zwar nicht weit weg von uns, aber über die immer vielfältiger werdende Whiskyproduktion dort weiß man hierzulande eigentlich viel zu wenig.

Da ist es gut, wenn deutsche Importeure französische Whiskys auch bei uns erlebbar machen – wie zum Beispiel Whiskymax, in deren Vertrieb sich ab sofort die bei Bordeaux gelegene Fontagard Destillerie findet. Ab kommenden Montag können die vier Abfüllungen von dort im deutschen Fachhandel entdeckt werden – hier bei uns finden Sie schon jetzt die Infos dazu:

Neu im Sortiment bei Whiskymax: Fontagard Single Malt Whiskys aus Frankreich

Der Importeur aus Mainhausen bei Aschaffenburg blickt wieder einmal über den sprichwörtlichen Tellerrand. Nachdem mit dem 2012er Caol Ila und dem 2014er Braeval, die in der hauseigenen Spirit- & Cask-Range erschienen sind, das Whiskyportfolio in der jüngeren Vergangenheit Neuzugänge aus Schottland erhielt, freut man sich heute, mit der Fontagard-Distillery, die nördlich von Bordeaux gelegen ist, einen französischen Single Malt vorstellen zu dürfen.

Es war Jean Granchère, der 1878 seine Brennerei in Fontagard einrichtete. 4 Generationen sollten folgen, und jedes Mitglied der Familie Granchère musste die von Jean vermittelten Fähigkeiten und Werte an die folgende Generation weitergeben.

Heute ist es an Adrien, die Tradition von damals nicht nur fortzuführen fortzuführen, sondern vielmehr auch mit seinem eigenen Knowhow zu erweitern, und es wird auch an ihm liegen, die Früchte seines Wissens an seine Kinder weiterzugeben. Jean kann stolz sein…

Fontagard-Whisky hat seinen Namen von dem Ort geerbt, der auch „Siedlung der Zwölf Seelen“ genannt wird. Geschützt wird dieser durch die Schimären, die das Tor eines alten Kutschenhauses umgeben, das heute die Kellerei und den Brunnen beherbergt.

Die einzelnen Whiskys werden in einer schwarzen, skulpturalen Flasche abgefüllt. Sie verkörpert die Entschlossenheit, dem, was der Familie wichtig ist, einen Sinn zu geben: den Respekt vor dem überlieferten Know-how, die unverbrüchliche Verbundenheit mit der Umwelt, den unbändigen Enthusiasmus für die Zusammenarbeit mit lokalen Handwerkern und die kostbare Zeit, die man miteinander verbringt.

Das Portfolio der Brennerei umfasst folgende Whiskys, die ihren Namen einer eigenen Abkürzung verdanken:

CGNC (44% Vol.) ist stellt den Benchmark-Whisky dar. Mit subtilen Noten von Holz, Getreide, Vanille, Trockenfrüchten und Tabak ist der Whisky das Ergebnis einer feinen Auswahl einer Erbgerste und der Anwendung eines traditionellen Destillationsverfahrens.

PNDC (44% Vol.) ist eine der lokalen Produktionen. Adrien entwarf einen weichen und delikaten Whisky mit subtilen Noten von Holzwürze, Getreide, roten Früchten und kandierten Früchten. Inspiriert durch sein eigenes Charentais-Erbe, fand er diese Aromen durch die Auswahl der Gerste, ein traditionelles Destillationsverfahren und die Reifung in Fässern, die zuvor Cognac und Pineau des Charentes enthielten.

Für STRN (44% Vol.) wollte Adrien die Vorzüge der regionalen Winzer hervorheben. Er wollte einen Whisky mit Aromen von Honig, gelben Früchten, Holz und Rauch herstellen, einen Whisky mit subtiler Eleganz. Diese aromatische Komplexität ist auf die Wahl der Gerste, die Destillationsmethode und die strenge Auswahl der Fässer zurückzuführen, darunter auch Fässer, die sehr alten Cognac und Sauternes enthielten.

STEM (44,6% Vol.) zeichnet sich durch ein großzügiges Aroma von roten Früchten, kandierten Trauben, Rauch und delikaten Holznoten aus. Dieser Single Malt Whisky erhält seinen komplexen und delikaten Charakter durch die Reifung in französischen Eichenfässern, in denen unter anderem sehr alte Cognacs und große Weine aus Saint-Émilion gelagert wurden.

Die einzelnen Abfüllungen sind ab Montag, 29.04.2024, im Fachhandel und unter fassmeister.com erhältlich.