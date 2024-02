Mit drei Abfüllungen der seit über 20 Jahren produzierenden spanischen Whiskydestillerie Liber, bereichert Importeur WHISKYMAX ab sofort den deutschen Markt mit einem interessanten Welt-Whisky, der die Nähe zu Sherry-Bodegas mit seinen Whiskys zu nutzen weiß.

Nachfolgend stellt Ihnen der Importeur die drei Start-Bottlings inklusive derer Tasting Notes näher vor:

WHISKYMAX bringt spanischen Whisky Liber auf den deutschen Markt – Start mit 3 Bottlings

Drei neue Abfüllungen der spanischen Whiskydestillerie Liber, die seit 2001 nahe Granada beheimatet ist, finden sich ab sofort im Portfolio des Importeurs Whiskymax aus Mainhausen – darunter zwei limitierte Sonderabfüllungen in Fassstärke:

Das mit acht Jahren jüngste Mitglied der Trilogie mit dem Namen „Enbrujo de Granada“ reifte in PX-Sherry-Casks und bietet im Aroma zunächst mild-würzige Noten mit Vanille, die sich am Gaumen um fruchtige Süße mit Nüssen, Trockenfrüchte und etwas Sahnekaramell erweitern. Auf den Zusatz von Farbstoff wurde verzichtet.

Komplettiert wird das Trio durch einen dreizehn- und einen fünfzehn Jahre alten, in Fassstärke abgefüllten, Single Malt:

Der 13 Jahre alte Single Malt wurde im November 2010 destilliert und reifte zunächst für circa 10 Jahre in ehemaligen PX-Sherryfässern, bevor er ein knapp zweijähriges Finish in einem Panchito 1 PX-Fass erhielt und im November 2023 mit 59,5% abgefüllt wurde.

Tasting-Notes:

Aroma: typisches Sherryaroma mit roten Früchten wie Pflaumen, Kirschen, dazu Rosinen, Paranüsse, kandierte Orangen, etwas Tabak & würzige Holznoten

Geschmack: zum Aroma gesellen sich Beeren, Zimtmarmelade, Anklänge von cremiger Schokolade, später Pfeffer & wiederum Tabak

Nachklang: schokoladig, dazu Nüsse, etwas holzig, trocken & lang

Noch etwas älter präsentiert sich der 15 Jahre alte Single Malt, dessen Destillation bereits 2008 erfolgte und der ebenfalls in zwei verschiedenen PX-Sherry-Fässern reifte. Die Erstreifung erfolgte bis Oktober 2023, an die sich das knapp einmonatige Finish in einem Panchito 80-Fass anschloss. Auch dieser Single Malt wurde mit 59,5% abgefüllt.

Auf Kältefiltration und Farbzugabe wurde sowohl beim 13-jährigen als auch beim 15-jährigen Whisky verzichtet.

Tasting-Notes:

Aroma: typisches Sherryaroma mit roten Früchten wie Pflaumen, Kirschen, dazu Rosinen, Vanille mischt sich mit Milchschokolade, kandierte Orangen, etwas Tabak & dazu Leder, würzige Holznoten

Geschmack: fruchtig-cremiges Mundgefühl mit Beeren, wieder Vanille, im Gegensatz zum Aroma nun etwas herbere Schokolade, etwas Pfeffer gefolgt von Zigarrentabak & Leder

Nachklang: dunkle Schokolade, Beerenmarmelade, etwas holzig, trocken & lang

„Mit den Produkten der Liber-Destillerie, die im Stile einer Craft-Distillery produziert und über einen wahren Schatz „echter“ ehemaliger Sherry-Fässer verfügt, richten wir bei Whiskymax den Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus“,

so Marcel Uhrig, Vertriebsleiter bei Whiskymax-Import.

Die Whiskys der Liber Destilerias finden Sie im Fachhandel und im Fassmeister-Webshop des Importeurs.