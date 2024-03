Neu in der Spirit and Cask Range: Caol Ila 2012

Der Whisky-Importeurs Whiskymax stellt heute eine neue Abfüllung in seiner Spirit & Cask Range vor. Dieser Caol Ila wurde im Oktober 2012 destilliert, und reifte bis zu seiner Abfollung im letzten November in einem Fass der Koval Distillery aus Chicago. Abgefüllt mit 58,8% in Fassstärke, ohne Farbstoff oder Kältefiltration,, sind 129 Flaschen erhältlich.

Hier alle Infos, die wir von Whiskymax erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu in der Spirit and Cask Range: Caol Ila 2012Spirit & Cask Range

Die Spirit & Cask Range ist die Premiummarke des Whisky-Importeurs Whiskymax aus Mainhausen. Hierfür werden alle Fässer persönlich vom Rare Malt Manager ausgesucht und nur die besten Tropfen erscheinen unter dem Label The Single Cask Bottling.

„Die Wahrheit liegt eigentlich immer im Fass und nicht auf dem Etikett.“

Für die Spirit & Cask Range sucht unser Rare Malt Manager in den Lagern der schottischen Destillerien nach dem „Besonderen“. Ein Fass mit Ecken und Kanten? Ein Spirit, der sich von den anderen abhebt? Ein Lagerhaus mit speziellen Klimabedingungen? Es ist nicht leicht, das „Besondere“ zu finden.



Wir sind jedes Mal aufs Neue gespannt auf das Resultat, und es ist uns immer wieder eine Freunde, Ihnen das „Besondere“ präsentieren zu dürfen. Der Whisky unserer Spirit & Cask Range kommt vom Fass direkt in die Flasche, ohne Filtrierung und unverdünnt. Damit können wir ihnen ein ehrliches, qualitativ hochwertiges Produkt anbieten. Purer Whisky-Geschmack im Originalzustand mit dem Prädikat der Einzelfass-Abfüllung. Mit der Spirit & Cask Range können Sie Ihren Kunden einen Whisky für besondere Anlässe anbieten. Garantiert limitiert, denn jedes Fass ist irgendwann leer.

Schlag auf Schlag geht es gegenwärtig beim Importeur Whiskymax aus Mainhausen: Nachdem kürzlich die eigene Single-Cask-Serie der Spirit & Cask-Range mit der 2014 destillierten Abfüllung der Brennerei Braeval (Reifung in einem First Fill Oloroso- und Finish in einem Barrique-Fass) Zuwachs erhielt, freut sich der Importeur nun, ein weiteres Single-Cask-Mitglied der Spirit & Cask-Range vorzustellen– nämlich einen 10 Jahre alten und stark getorften Whisky aus Islays „Working-Horse“ der Brennereien mit nicht nur einer Besonderheit:

Der im Oktober 2012 destillierte und im November 2023 abgefüllte Caol Ila reifte die volle Zeit in einem Fass der 2008 in Chicago gegründeten Koval Distillery. Bekannt wurde die US-amerikanische Brennerei durch ihre Vielzahl an Whiskey-, Gin- und Spirituosenspezialitäten, die mit einzigartigem Bio-Getreide und der charakteristischen „Heart Cut“-Methode hergestellt werden, wobei nur Destillate von höchster Qualität verwendet werden – nicht umsonst wurde die Brennerei mit über 100 internationalen Preisen ausgezeichnet. So entstand eine besondere – und wenn nicht gar einzigartige – Verbindung zwischen dem stark getorften Caol Ila-Spirit und dem Chicagoer Whiskyfass, die mit 58,8% in Fassstärke ohne Farbstoff oder Kältefiltration abgefüllt wurde und auf 129 Flaschen limitiert ist.

Tasting Notes Caol Ila

Aroma: Meeresbrise, Salz, Algen, Torfrauch, später Süße von Vanille & Crème Brûlée

Geschmack: intensiver Antritt, wieder Torf, Lagerfeuerrauch, Asche, Karamell & Vanille, Anklänge von tropischen Früchten

Nachklang: lang & intensiv, Torfrauch, leichte Süße, etwas Zitrus

Erhältlich ab sofort im Fachhandel oder unter fassmeister.com