Neu bei Kirsch Import: Edradour Eilean Dubh, neue Bottlings der Signatory 100 Proof Edition und Teerenpeli 15 yo

Sieben neue Abfüllungen aus Schottland plus einmal Finnland, so stellen sich die Neuheiten bei Kirsch Import in dieser Woche dar. Neben der Wiederauflage des Edradour Eilean Dubh „The Dark One“ erreichen sechs neue Bottlings der Signatory 100 Proof Edition unsere Märkte. Und die Teerenpeili Destillerie aus dem finnischen Lahti präsentieren mit Teerenpeli 15 yo ihren bisher ältesten Single Malt.

Hier alles über die Abfüllungen, die bald im Fachhandel zu finden sind:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„The Dark One“ returns: Edradour hüllt Genießergaumen in Dunkelheit

Dunkel, fassstark, süffig: Er ist zurück, um Feinschmecker im besten Sinne im Dunkeln zu lassen. Der Eilean Dubh „The Dark One“ ist die Neuauflage einer ausverkauften Sonderabfüllung der Edradour Distillery. Benannt nach dem gälischen Ausdruck für „schwarze Insel“ hält der Single Malt, was er verspricht.

Seine Mahagoni-Farbe verdankt er der Reifung in ehemaligen Sherryfässern. Und zwar ausschließlich: Wie für „Scotland’s Little Gem“ üblich, ist auch der Eilean Dubh weder gefärbt noch kühlfiltriert. Bei knackigen 57,1% vol. Cask Strength umhüllt der Highland-Whisky Genießergaumen so ungehemmt mit köstlich dunkelfruchtiger, vollmundiger Kraft.

Edradour Eilean Dubh „The Dark One“

Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Sherry Casks

57,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Niedrige Preise – hohe Prozente: Neue Preis-Leistungs-Tipps aus der Signatory 100 Proof Edition

Die 100 Proof Edition schließt seit Anfang des Jahres eine Lücke im Signatory-Sortiment. Die Single Malts der Reihe werden mit 57,1% vol. abgefüllt, dem Mindestgehalt, ab dem mit Alkohol getränktes Schießpulver entzündet werden kann. Hohe Prozente treffen dabei auf niedrige Preise.

Die neuen Preis-Leistungs-Hits reiften allesamt in mit Oloroso Sherry orbelegten Fässern – im Falle des ausdrucksstarken Ben Nevis 2015/2023 für insgesamt 8 Jahre. Der Glenrothes 2014/2023 ist trotz mehrfachen Bränden in der Brennerei nicht rauchig, anders als der 10-jährige Bunnahabhain Staoisha 2013/2023 aus dem torfigen Zweig der Islay-Ikone.



Ein als Single Malt nach wie vor seltenes Erlebnis ist der leichte, blumige Glentauchers 2012/2023. Für voluminösen Genuss steht dagegen der Blair Athol 2014/2023, dessen Charakter Signatory mit den andalusischen Fässern unterstreicht. Der Caol Ila 2015/2023 schließlich verbindet kräftigen Küstenrauch mit dunkelfruchtiger Sherrysüße.

Ben Nevis 2015/2023

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #5

8 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenrothes 2014/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #6

9 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain Staoisha 2013/2023

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #7

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glentauchers 2012/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #8

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Blair Athol 2014/2023

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #9

9 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2015/2023

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #10

8 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts & Hogsheads

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Älter & nachhaltiger denn je: Der limitierte Teerenpeli 15 y.o.

Im Jahr 2002 wurde erstmals Rohbrand in Finnlands erster und größter Whiskydestillerie gebrannt: Teerenpeli. Die weichen, süßen, zum Teil floralen Whiskys der finnischen Pioniere sind so beliebt, dass Teerenpeli mit zwei Pot Stills von Forsyths über 100.000 Liter Alkohol im Jahr produziert – rein mit erneuerbarer Energie. Eine erstaunliche Menge für das dünn besiedelte skandinavische Land, in dem Verkauf von und Werbung für alkoholische Getränke zahlreichen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.



Mit seinen 15 Jahren ist der Teerenpeli 15 y.o. der älteste Single Malt in der Geschichte der Destillerie. Aus finnischer Gerste gebrannt, reifte er in Bourbon- und Sherryfässern. So verbinden sich Noten von karamellisiertem Apfel mit Vanille und Eichenwürze.

Der limitierte Whisky wurde als erster in eine neue und umweltfreundlichere Flasche abgefüllt. Im Zuge von Teerenpelis Nachhaltigkeitsmaßnahmen wird auch das restliche Sortiment folgen. Mit 40 Prozent weniger Gewicht und einem 25-prozentigen Anteil an recyceltem Glas tragen die Flaschen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck der Brennerei noch weiter zu verringern.

Teerenpeli 15 y.o.

Finnish Single Malt Whisky

15 Jahre

Herkunft: Finnland

Fasstyp: Bourbon Casks, Sherry Casks

54,9% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert