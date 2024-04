Vier neue Abfüllungen von Alambic Classique zur Whisky Fair in Limburg

Vier wirklich sehr interessante Bottlings bringt der unabhängige Abfüller Alambic Classique zur Messe nach Limburg mit, die am kommenden Wochenende stattfindet. Von den Highlands über Island bis nach Speyside und den Lowlands sind die Quellen der Abfüllungen zu finden, auch eine rare Original Abfüllung von einem Ben Nevis, sowie ein seltener 50 Jahre alter Grain von Strathclyde ist dabei.

Hermann Suppanz, der Inhaber, stellt die Neuheiten der The Alambic Classique Whisky Collection nachfolgend mit ausführlichen Tasting Notes vor. Zu verkosten sind die neuen Whiskys am Stand in Limburg, danach sind sie bei ausgewählten Fachhändlern zu finden:

Ben Nevis 1996 – „Cask No.01“ Originale Distillery Abfüllung

Jahrgang 1996, 26 years old, Highland Single Malt Whisky

Gelagert wurde dieser Whisky „Double Matured“ in zwei verschiedenen Fässern, von 1996 bis 2007 in einem Sherry Butt und anschließend in einem Refill Hogshead.

Aroma: In der Nase zeigt sich zunächst süßes Porridge mit Bananenchips und etwas Zitronenschalenabrieb. Die Aromen werden immer kräftiger, neben Karamell kommen duftende Papaya, eingelegte Marillen und Butterstreusel durch. Tropische Blumen mischen sich mit einer Holznote und dunklen Milchpralinen. Später entwickeln sich kräftige Röstaromen und viel Honig mit etwas angeröstetem Kokos, aber auch eine pfeffrige Schärfe.

Geschmack: Sehr kräftig, karamellisierte Nüsse in Honig werden abgelöst durch eine Tabaknote. Eine kurze pfeffrige Schärfe mach Kokosflocken und braunem Zucker Platz, begleitet von holziger Würze. Es folgt der Eindruck von Mich mit Heidehonig, Rhabarber und eine kurze Bitternote. Der weiche Körper wird perfekt ergänzt von einer dezenten Torfnote und dem Aroma von Kräuterbonbons. Nach einer Weile wird der Whisky immer würziger, Tannine und geröstete Kaffeebohnen gehen in Kamille und dem cremigen Mundgefühl von Kaffeepudding über. Wieder ein spannender und sehr vielschichtiger alter originaler Ben Nevis mit einer interessanten Fasslagerung. Aufgrund seiner Tiefe sollte man ihm genügend Zeit geben, um ihn in Ruhe zu entdecken.

Limited Edition mit nur 264 Flaschen in einer Holzkiste.

0,7 L. Holzkiste , 54,7% Vol.

Craigellachie „Sherry Cask “

Jahrgang 2008, 16 years old, Speyside Single Malt Whisky

Aroma: Die Aromen sind kräftig und würzig. Kaktusfeige und Karamellbutter werden von einer dezenten Rauchnote umspielt. Es entwickeln sich Röstaromen, und dem Duft von Kastanien und herbem Pflaumenmus. Später setzen sich gesalzenes Karamell mit einer dezenten Holznote und der Süße von Zuckerstangen durch.

Geschmack: Mundfüllend und weich mit einer präsenten Rauchnote. Der Geschmack von geröstetem Kokos, Paranüssen und der stumpfen Süße von Bananenschalen wird abgelöst von Karamellpudding mit Meersalz und leicht bitzelnder Knallbrause. Es folgen gut gelagertes Holz, Nussecken und eine Kaffeenote. Ganz kurz blitzt der Geschmack von Walnussöl auf, bevor sich zum Ende hin dunkle Schokolade und Rührkuchenteig mit Kakao durchsetzen. Der Whisky klingt lang aus, es bleiben die Aromen von Toffee, Eichenwürze und intensivem Kakao zurück.

Ein sehr schöner Speysider aus einer oft zu Unrecht unterschätzten Brennerei.

0,7L. GP. 59,9% Vol.

Tobermory „Chateau D’ Yquem Sauternes Barrel “

Jahrgang 1994, 30 years old, Island Single Malt Whisky

Aroma: Eine schwere Süße umfängt die Nase, dunkle Früchte verströmen ihr kräftiges Aroma. Man fühlt sich an einen alten Cognac erinnert. Es entwickeln sich der Duft von gewachstem Leder und Traubengelee. Später folgen Maronen und aromatisierter Tabak, Schwarzkirschen und eine dezent mineralische Note. Der Duft ist elegant und kraftvoll zugleich.

Geschmack: Zunächst milchig und cremig, dann würzig. Karamell trifft auf eingelegte Kirschen. Es folgt die angenehme Note von poliertem Holz, die immer kräftiger wird. Diese geht nach einer Weile in eine trockene Holznote und kräftiges Kaffeearoma über. Nüsse, Weichkaramell und eine kurze Chilischärfe übernehmen, bevor Aromen von dunkler Schokolade, Zitrusschale und Pflaumenmarmelade den Mund ausfüllen.

Der Tobermory klingt im Abgang lang und trocken aus, Nüsse und sehr herbe Schokolade sind präsent.

Dieser Whisky ist eine echte Wuchtbombe.

0,7L. GP. 62,9% Vol.

Strathclyde „Refill Sherry Cask”

Jahrgang 1974, 50 years old, Lowland Single Cask Grain Whisky

Aroma: Der Whisky zeigt sich zunächst etwas verschlossen, gewinnt dann jedoch schnell an Süße. Neben Physalis finden sich Anklänge an Baumrinde, rosa Pfeffer, Malzsüße und reichlich Karamell. Danach entwickelt sich der Duft von Geleefrüchten und Marzipan. Die Tannine, gepaart mit etwas Holzkohle, werden stärker, bevor ein buttriger, an frischen Rührteig erinnernder Geruch durchdringt. Eine dezente Zitrusnote und Trockenfrüchte mischen sich mit dem schweren Duft von alkoholgetränktem Lehmboden eines Dunnage Warehouses, bevor sich nach einiger Zeit Tabak und Zitronenpfeffer durchsetzen.

Geschmack Sanft und doch kräftig. Die Würzigkeit des Eichenholzes trifft auf Nüsse und kräftiges Sattelleder. Dann folgt die Fruchtsüße. Süßkirschen am Anfang, später Dörrpflaumen und intensive Bitterorange. Das Aroma von Karamellstangen trifft auf Grapefruitfilets und Mandarinen.

Der alte Single Grain klingt lang und intensiv aus. Bitternoten, Karamellsüße und Zitrusaromen bleiben zurück, ebenso ein cremiges Gefühl im Mundraum.

Vielschichtig und kraftvoll, ein wirklich grandioser und seltener dem Alter mehr als angemessener Whisky!

Leider nur 53 Flaschen

0,7L. GP 44,3% Vol.

Miniaturen

Special Vintage Selection:

Craigellachie „Sherry Cask“ 2008 59,9% Vol. 0,05 L.

Rare & Old Selection:

Strathclyde „Refill Sherry Cask“ 1974 44,3% Vol. 0,05 L.