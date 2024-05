Mit sechs neuen Abfüllungen des unabhängigen Bottlers Lady of the Glen startet der deutsche Händler und Importeur Whiskymax in den Mai. Die Whiskys aus den Brennereien Ardmore, Berinnes, Braeval, Craigellachie, Glen Ord und Royal Brackla sind allesamt Einzelfassabfüllungen, die fassstark abgefüllt wurden.

Untenstehend mehr zu den Whiskys – samt kurzen Tasting Notes des Importeurs

Whiskymax präsentiert neue Releases von Lady of the Glen

Der unabhängige Abfüller mit Sitz an der Dalgety Bay in Schottland hat sich über die Jahre einen herausragenden Ruf erarbeitet – verfügt er doch über exzellente und mehrfach ausgezeichnete Whiskys, was nicht nur zwei ausgebuchte Masterclasses bei Brand Ambassador Paul Mckendrick während der Whiskymesse in Limburg bezeugen.

Neben dem bereits vorgestellten Blended Malt Whisky „St. Bridget’s Kirk Batch 2“ präsentiert Lady of the Glens Deutschlandimporteur Whiskymax aus Mainhausen bei Aschaffenburg heute sechs neue Bottlings in stark limitierter Stückzahl für den deutschen Markt.

Es handelt sich im Einzelnen um…

Ardmore 10 Jahre, Refill Barrel, 59,6% Vol

Leicht getorfter Whisky mit Noten von Holzrauch, Zitrone & einem leicht blumigen Charakter – gereift in einem Ex-Islay-Barrel.

Benrinnes 12 Jahre, Refill HHD with 1st Fill Oloroso HHD-Finish, 57,1% Vol.

Robuster & komplexer Whisky mit nussigen, malzigen, blumigen & fruchtigen Noten & dem Geschmack von Datteln, Winegums & Karamellkaubonbons

Braeval 15 Jahre, Refill Butt, 59,3% Vol.

Fruchtige & florale Noten in Kombination mit Walnüssen & getrockneten Früchten, dazu Rosenblütenblätter & Schokoladenfeigenfrüchte

Craigellachie 11 Jahre, Refill Butt with Recharred Cask Finish, 60,6% Vol.

Ein schwerer, voluminöser Whisky mit fruchtigen, würzigen & blumigen Noten. Im Geschmack mit Zimtschnecken, Rosinenkuchen & Kardamom

Glen Ord 11 Jahre, First Fill Ex-Bourbon Barrel, 58,6% Vol.

Vanillesüße, Lemon Cheesecake, kandierte Birne, gesalzene Butter

Royal Brackla, Refill Barrel, 54,9% Vol.

Ein fruchtiger Whisky mit Noten von Honig, dazu malzige & würzige Anklänge. Im Geschmack Karamell, Gewürze und getrockneten Kokosnüsse, später Pana Cotta, Zitrus & Honig

Alle Abfüllungen sind in Kürze im Fachhandel und unter fassmeister.com erhältlich.