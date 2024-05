„Lord of the Dance“ Michael Flately bringt mit Flatley Irish Whiskey The Dreamer seinen eigenen irischen Whiskey

Dass Prominente ihre eigene Whiskeymarke auf den Markt bringen, ist seit einigen Jahren Usus. Nun gesellt sich zu dieser Riege auch Michael Flatley, wohl eine der berühmtesten Persönlichkeiten des Irish Dance, bekannt durch die Shows Lord of the Dance und Riverdance. Ganz fremd geht Flatley mit dem Whiskey nicht – er ist als Whiskey-Liebhaber und Sammler irischer Whiskeys bekannt.

Der Flatley Irish Whiskey The Dreamer ist ein fünf Jahre alter dreifach destillierter irischer Blend aus der Great Northern Distillery und entstand in Zusammenarbeit mit Master Blender Noel Sweeney. Er reifte in ehemaligen Bourbon-, Portwein- und Pedro-Ximenez-Sherryfässern.

In der Nase präsentiert der Flatley Irish Whiskey The Dreamer laut den Tasting Notes eine Mischung aus süßem Honig, Zitrusfrüchten, Kirschen und Schokolade, dazu Malz und einen Hauch Öligkeit von Bourbon. Am Gaumen ist er weich und seidig und erinnert an süße Kekse, bringt deutliche Aromen von Weihnachtskuchenfrüchten und Gewürzkirschen, alles harmonisch ausbalanciert mit verkohlter Eiche. Der Abgang soll lang und trocken sein, geprägt von würzigen Eichen- und anhaltenden süßen Schokoladennoten.

„The Dreamer“ ist nur der erste Teil der Serie, die Themen aus dem früheren Leben von Flatley als Tanzikone aufgreift. „The Dreamer“ soll dabei die frühen Jahre des Stars widergeben, mit all seinen Ambitionen und das Stremen nach Perfektion.

Michael Flately dazu:

„For me, Irish whiskey, much like Irish dance, embodies the essence of Ireland – its history, its spirit, and its ability to bring people together in celebration. Irish whiskey was a favourite of my father’s. It was through his passion that I came to appreciate its complex flavours. So, it’s a very proud moment to launch Flatley Irish Whiskey, as I know he will be smiling down on me.”