Master Distiller Noel Sweeney verlässt Powerscourt Distillery

Überraschende Mitteilung aus der Powerscourt Distillery: Wie die irische Brennerei in einem Facebook-Posting am Freitag mitteilte, wird der Founding Master Distiller, Noel Sweeney, die Brennerei verlassen.

Powerscourt Distillery would like to thank Noel Sweeney for all his contributions as Founding Master Distiller at Powerscourt Distillery. Wishing him all the best of health, happiness and success in his future endeavours from all of the Powerscourt Distillery team!