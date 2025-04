Am 18. Juni: Fercullen Live Tasting #Part 8 – Simple Sample meets the Spirit Alchemist

Schon eine Woche nach dem Live Tasting von Simple Sample am 11. Juni, das sich mit Spey beschäftiget, steht Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist erneut auf der virtuellen Bühne und verkostet gemeinsam mit Simple Sample fünf Abfüllungen der Powerscourt Distillery aus Irland, die unter dem Markennamen Fercullen firmieren.

Was Sie beim Live-Tasting auf Facebook und Youtube am 18. Juni erwartet und wie Sie an ein Sample Set kommen? Hier können Sie es nachlesen:

Fercullen Live Tasting #Part 8– Simple Sample meets the Spirit Alchemist

Auch heute haben wir noch ein Live Tasting mit Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist – Fercullen Live Tasting #Part 8.

Dieses findet am 18.06.2025 statt.

Im 5x2cl Set sind heute folgende Abfüllungen enthalten:

▪️ Fercullen Single Malt Irish Whiskey

▪️ Fercullen Falls Irish Whiskey „Falls“ Small Batch

▪️ Fercullen 15YO Irish Blend Whiskey

▪️ Fercullen 21YO Single Malt Irish Whiskey

▪️ Fercullen Single Grain Estate Series 3 „The Gates“ (Amarone)

Das Tasting findet am 18.06.2025 um 20 Uhr Live auf YouTube/Facebook statt – kann aber natürlich auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.

Das Set kommt für 29,90€ mit 5x2cl zu euch nach Hause.

Nicht vergessen – Unbedingt den 18.06.2025 – 20.00 Uhr vormerken

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf dieses Tasting und einen schönen Abend mit euch.

Preislich liegen wir heute beim 5x2cl Set bei = 29,90 € (1l = 299,00 €)

Slàinte!

Das Set gibt es exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben!