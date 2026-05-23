Simple Sample mit Closed Distilleries Live Tasting #4 am 22.07.2026

Brora. St. Magdalene. Caperdonich. Imperial. Dallas Dhu.
Fünf Samples aus diesen fünf geschlossenen Brennereien gilt es, am 22.07.2026 beim Closed Distilleries Live-Tasting #4 von und mit Simple Sample zu verkosten. Das Geheimnis, um welche Abfüllungen es ich dabei konkret handelt, wird erst beim Live-Tasting gelüftet.
Ihr Set, um daran teilnehmen, können Sie bereits jetzt bestellen. Der Versand erfolgt ab dem 26. Juni, und Ihr Set trifft somit rechtzeitig bei Ihnen ein.
Hier alle weiteren Informationen zum Closed Distilleries Live-Tasting #4 von und mit Simple Sample:
|Presseartikel
|Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich
Closed Distilleries Live-Tasting #4 am 22.07.2026
von und mit Simple Sample
Liebe Tasting-Fans,
nach den bisherigen Ausgaben geht die Reihe der geschlossenen Brennereien bei Simple Sample weiter: Das Closed Distilleries Live-Tasting #4 findet am 22.07.2026 um 20:00 Uhr statt.
Für Ausgabe #4 stehen wieder fünf Namen im Mittelpunkt, die bei Whiskyfreunden sofort Aufmerksamkeit erzeugen: Brora, St. Magdalene, Caperdonich, Imperial und Dallas Dhu. Fünf geschlossene Brennereien, fünf Samples und ein gemeinsamer Abend, an dem es nicht nur ums Probieren, sondern auch ums Einordnen, Vergleichen und Diskutieren geht.
Wie bei den bisherigen Closed-Distilleries-Tastings werden vorab nur die Brennereien verraten. Die konkreten Bottlings bleiben zunächst geheim. Genau daraus entsteht der besondere Reiz dieses Formats: keine vollständigen Datenblätter vorab, kein Zerlegen der Abfüllungen im Vorfeld – stattdessen die gemeinsame Entdeckung im Glas.
Das Set richtet sich an alle, die sich für Brennereigeschichte, verlorene Namen und rare Whisky-Momente interessieren. Brora, St. Magdalene, Caperdonich, Imperial und Dallas Dhu sind keine alltäglichen Namen in einer Sample-Runde. Umso spannender ist es, sie an einem Abend nebeneinander zu erleben.
Set-Inhalt
- 5x2cl Closed Distilleries Samples
- Brora
- St. Magdalene
- Caperdonich
- Imperial
- Dallas Dhu
- konkrete Bottlings vorerst geheim
- gemeinsame Auflösung im Live-Tasting
Die wichtigsten Eckdaten
|Format
|Closed Distilleries Live-Tasting #4
|Termin
|22.07.2026 um 20:00 Uhr
|Ort
|Live auf Facebook & YouTube
|Inhalt
|5x2cl Samples
|Brennereien
|Brora, St. Magdalene, Caperdonich, Imperial, Dallas Dhu
|Bottlings
|vorerst geheim
|Preis
|69,90 €
|Auslieferung
|ab 26.06.2026
Das Tasting wird wie gewohnt live auf Facebook und YouTube stattfinden. Wer am Termin selbst nicht live dabei sein kann, kann das Tasting im Nachhinein natürlich jederzeit auf YouTube anschauen.
Die Auslieferung der Sets startet voraussichtlich ab dem 26.06.2026, damit die Samples rechtzeitig vor dem Tasting bei den Teilnehmern eintreffen. Sie können jedoch bereits jetzt vorbestellt werden.