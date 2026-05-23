Simple Sample mit Closed Distilleries Live Tasting #4 am 22.07.2026

Brora. St. Magdalene. Caperdonich. Imperial. Dallas Dhu.

Fünf Samples aus diesen fünf geschlossenen Brennereien gilt es, am 22.07.2026 beim Closed Distilleries Live-Tasting #4 von und mit Simple Sample zu verkosten. Das Geheimnis, um welche Abfüllungen es ich dabei konkret handelt, wird erst beim Live-Tasting gelüftet.

Ihr Set, um daran teilnehmen, können Sie bereits jetzt bestellen. Der Versand erfolgt ab dem 26. Juni, und Ihr Set trifft somit rechtzeitig bei Ihnen ein.

Hier alle weiteren Informationen zum Closed Distilleries Live-Tasting #4 von und mit Simple Sample:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Closed Distilleries Live-Tasting #4 am 22.07.2026

von und mit Simple Sample

Liebe Tasting-Fans,

nach den bisherigen Ausgaben geht die Reihe der geschlossenen Brennereien bei Simple Sample weiter: Das Closed Distilleries Live-Tasting #4 findet am 22.07.2026 um 20:00 Uhr statt.

Für Ausgabe #4 stehen wieder fünf Namen im Mittelpunkt, die bei Whiskyfreunden sofort Aufmerksamkeit erzeugen: Brora, St. Magdalene, Caperdonich, Imperial und Dallas Dhu. Fünf geschlossene Brennereien, fünf Samples und ein gemeinsamer Abend, an dem es nicht nur ums Probieren, sondern auch ums Einordnen, Vergleichen und Diskutieren geht.

Wie bei den bisherigen Closed-Distilleries-Tastings werden vorab nur die Brennereien verraten. Die konkreten Bottlings bleiben zunächst geheim. Genau daraus entsteht der besondere Reiz dieses Formats: keine vollständigen Datenblätter vorab, kein Zerlegen der Abfüllungen im Vorfeld – stattdessen die gemeinsame Entdeckung im Glas.

Das Set richtet sich an alle, die sich für Brennereigeschichte, verlorene Namen und rare Whisky-Momente interessieren. Brora, St. Magdalene, Caperdonich, Imperial und Dallas Dhu sind keine alltäglichen Namen in einer Sample-Runde. Umso spannender ist es, sie an einem Abend nebeneinander zu erleben.

Set-Inhalt

5x2cl Closed Distilleries Samples

Brora

St. Magdalene

Caperdonich

Imperial

Dallas Dhu

konkrete Bottlings vorerst geheim

gemeinsame Auflösung im Live-Tasting

Format Closed Distilleries Live-Tasting #4 Termin 22.07.2026 um 20:00 Uhr Ort Live auf Facebook & YouTube Inhalt 5x2cl Samples Brennereien Brora, St. Magdalene, Caperdonich, Imperial, Dallas Dhu Bottlings vorerst geheim Preis 69,90 € Auslieferung ab 26.06.2026

Das Tasting wird wie gewohnt live auf Facebook und YouTube stattfinden. Wer am Termin selbst nicht live dabei sein kann, kann das Tasting im Nachhinein natürlich jederzeit auf YouTube anschauen.

Die Auslieferung der Sets startet voraussichtlich ab dem 26.06.2026, damit die Samples rechtzeitig vor dem Tasting bei den Teilnehmern eintreffen. Sie können jedoch bereits jetzt vorbestellt werden.