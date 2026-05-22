Sommerabend unter Segeln: Exklusives Whisky Tasting auf dem Bodensee

Während eines rund dreistündigen Segeltörns auf dem Bodensee können Sie an einem exklusiven Whisky-Tasting mit den Brand Ambassadoren Christian Schäfer und Axel Krauß teilnehmen. Die „Seewiefke“, eine friesische Segelyacht, bietet Platz für 16 Teilnehmenden, diese sind über ESK-SPIRITS buchbar, von denen wir auch die folgenden Presseaussendung erhalten haben:

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Exklusives Whisky Tasting auf dem Bodensee

Ein außergewöhnlicher Sommerabend unter Segeln

Am 13. Juni 2026 lädt ESK-SPIRITS zu einem besonderen Genusserlebnis auf den Bodensee ein: Bei einem exklusiven Whisky Tasting an Bord der friesischen Segelyacht „Seewiefke“ verbinden sich Segelromantik, erstklassige Single Malt Whiskys und kulinarische Köstlichkeiten zu einem unvergesslichen Abend auf dem Wasser.

Während eines rund dreistündigen Segeltörns über den Untersee erleben die Gäste die Faszination des Segelns auf dem „schwäbischen Meer“ in einzigartiger Atmosphäre. In kleiner, exklusiver Runde mit maximal 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern präsentieren die Brand Ambassadors Christian Schäfer und Axel Krauß insgesamt sieben ausgewählte Whiskys. Verkostet werden exklusive Single Malts, die Kenner ebenso begeistern wie neugierige Genießer.

Begleitet wird das Tasting von feinen Fingerfood-Spezialitäten, die den Abend kulinarisch abrunden. Die Kombination aus sanftem Wind, traumhafter Abendstimmung auf dem Bodensee und hochwertigen Whiskys macht dieses Event zu einem außergewöhnlichen Erlebnis für alle Sinne.

Die Veranstaltung findet an Bord der „Seewiefke“ statt – einem beeindruckenden friesischen Plattboden-Boot, das unter anderem aus der Vorabendserie „WAPO Bodensee“ bekannt ist. Das traditionsreiche Schiff bietet mit seiner besonderen Bauweise und maritimen Ausstrahlung die perfekte Kulisse für dieses exklusive Event.

Veranstaltungsdetails

Event: Exklusives Whisky Tasting auf dem Bodensee

Datum: Samstag, 13. Juni 2026

Uhrzeit: 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr

Ort: Yachthafen Wallhausen, Konstanz

Veranstalter: ESK-SPIRITS

Location & Durchführung: Wilde Flotte – Segel & Wassersportschule Konstanz Wallhausen

Die „Seewiefke“ im Überblick

Bootstyp: Friesisches Plattboden-Boot

Länge über alles: 15,34 Meter

Tiefgang: 0,90 Meter

Segelfläche am Wind: 73 qm

Kapazität: 2 Crewmitglieder + 16 Passagiere

Ein außergewöhnliches Boot für besondere Erlebnisse – direkt auf dem Bodensee.

Weitere Infos auf der Homepage von ESK-SPIRITS:

Events – ESK-SPIRITS