Der unabhängige Whisky Maker Douglas Laing & Co. veröffentlicht zum vierzigjährigen Jubiläum des Fèis Ìle eine limitierte Sonderedition seines Blended Islay Malts Big Peat mit einem Finish in Pedro Ximénez Sherryfässern, abgefüllt in natürlicher Fassstärke mit 52,6 % Vol..

Big Peat Fèis Ìle 2026 ist in Deutschland über ausgewählte Fachhändler und den Online Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 59,90 Euro. Hier alle weiteren Informationen, die wir vom Generalimporteur Rising Brands erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Big Peat feiert 40 Jahre Fèis Ìle mit einer limitierten Sonderedition

Douglas Laing & Co. präsentiert Big Peat Fèis Ìle 2026 mit Pedro Ximénez Sherry Cask Finish



Bremen/Nürnberg, 22. Mai 2026. Douglas Laing & Co. und der deutsche Generalimporteur Rising Brands präsentieren mit Big Peat Fèis Ìle 2026 eine maßgeschneiderte Small Batch Sonderedition, die ganz im Zeichen von Islay und dem 40. Jubiläum des legendären Fèis Ìle Festivals steht. Seit vier Jahrzehnten verwandelt das Festival die Insel Islay jedes Jahr in einen Treffpunkt für Whiskyfans aus aller Welt. Es ist eine Feier von Whisky, Kultur, Gemeinschaft und jener besonderen Leidenschaft, die Islay zu einem Sehnsuchtsort für Sammler, Kenner und Liebhaber torfiger Malts gemacht hat.

Mit der Fèis Ìle Edition 2026 greift Big Peat genau diesen Geist auf. Die limitierte Abfüllung würdigt nicht nur das Festival selbst, sondern auch die Menschen, die Big Peat seit vielen Jahren begleiten. Das zeigt sich bereits im besonderen Design: Das Label der Edition besteht aus einem Mosaik eingereichter Bilder von Big Peat Fans aus der ganzen Welt. Aus vielen einzelnen Gesichtern entsteht so das unverkennbare Bild des bärtigen Islay Charakters. Wie bei einem Blended Malt trägt jedes einzelne Element zum Gesamtbild bei. So wird die Edition zu einer persönlichen Hommage an Islay, an das Fèis Ìle und an die weltweite Big Peat Community.

Auch geschmacklich bleibt Big Peat seinem kraftvollen Islay Charakter treu. Für die Fèis Ìle Edition 2026 vereint Douglas Laing ausgewählte Single Malts von renommierten Islay Brennereien. Anschließend erhält die Komposition ein Finish in außergewöhnlichen Pedro Ximénez Sherryfässern. Diese Nachreifung verleiht dem typisch rauchigen Charakter zusätzliche Tiefe, Fülle und eine elegante, dunkelfruchtige Süße.

In der Nase und am Gaumen zeigt sich zunächst der unverkennbare Big Peat Stil mit einer kräftigen Schaufel süßlichem Torfrauch, maritimer Würze und intensivem Islay Charakter. Dazu kommen Noten von getrockneten Feigen und Datteln, frisch geröstetem Kaffee, gerösteten Walnüssen und dunklem Kakao. Das Finish ist lang, samtig und wärmend. Der Torfrauch bleibt kraftvoll präsent, wirkt durch den PX Sherry Einfluss aber zugleich wunderbar ausbalanciert.





Big Peat Fèis Ìle 2026 wird mit natürlicher Fassstärke von 52,6 % vol. abgefüllt und in einer hochwertigen Sonderverpackung präsentiert. Die limitierte Edition zeigt Big Peat in voller Stärke: charaktervoll, kompromisslos und unverkennbar Islay.



Chloe Wood, Big Peat Brand Manager, kommentiert:

„Das 40. Jubiläum des Fèis Ìle Festivals ist ein besonderer Moment für Islay und für Whiskyfans auf der ganzen Welt. Mit dieser Edition feiern wir nicht nur die Kraft und den Charakter von Islay Whisky, sondern auch die Menschen, die Big Peat seit vielen Jahren begleiten. Das Mosaik Label aus Bildern unserer Community macht diese Abfüllung zu einer sehr persönlichen Hommage an Big Peat, an Islay und an das Festival selbst.“

Big Peat Fèis Ìle 2026 ist in Deutschland über ausgewählte Fachhändler und den Online Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 59,90 Euro.