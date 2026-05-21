Zwei limitierte Abfüllungen der Morrison Scotch Whisky Distillers haben über die Schlumberger Vertriebsgesellschaft den deutschen Handel erreicht. Alle Informationen und Details zu Old Perth PX – Limited Edition #2 und Mac Talla Friends of the Fèis 2026 finden Sie folgend in der Schlumberger-Aussendung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu bei Schlumberger: Old Perth PX – Limited Edition #2 und Mac Talla Friends of the Fèis 2026

Die beiden limitierten Abfüllungen von Morrison Scotch Whisky Distillers haben Deutschland erreicht und sind ab sofort im ausgewählten Fachhandel erhältlich

Mit Old Perth PX – Limited Edition #2 und Mac Talla Friends of the Fèis 2026 präsentiert Morrison Scotch Whisky Distillers zwei streng limitierte Abfüllungen, die unterschiedliche Facetten schottischer Whiskykunst zeigen – beide mit klarer Herkunft, eigenständigem Profil und begrenzter Verfügbarkeit.

Old Perth PX – Limited Edition #2

Auf vielfachen Wunsch zurück

Die erste Old Perth PX Edition war vor zwei Jahren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Seitdem blieb die Nachfrage aus Handel und von Whisky Liebhabern konstant hoch. Mit der Limited Edition #2 kehrt der beliebte Stil nun zurück.

Der Blended Malt vereint fünf ausgewählte Speyside Malts, die vollständig in First Fill Pedro Ximénez Butts und Hogsheads gereift sind. Das Ergebnis ist ein intensiver, opulenter Whisky mit ausgeprägter Sherrysüße, Tiefe und Struktur. Abgefüllt mit 54,3 % vol., nicht kältefiltriert und ohne Zusatz von Farbstoffen, steht Old Perth PX für kompromisslosen Sherry Genuss aus der historischen Blending Stadt Perth.

Verkostungsnotizen

Farbe: Pflaumenmarmelade

Nase: Zuckrige Datteln, vollreife Trauben, feiner Ingwer, warme Zimtnoten, dichte PX-Süße.

Gaumen: Sticky Toffee Pudding bedeckt mit dunkle Melasse, vollmundig, süß, feine Zimtwürze.

Finish: Langanhaltend, warm, nussig-süß

Mac Talla Friends of the Fèis 2026 – Cognac Cask

Limitierte Islay Edition

Mit der Mac Talla Friends of the Fèis 2026 präsentiert Morrison Scotch Whisky Distillers eine exklusive Islay Abfüllung, die speziell für den Fèis Ìle 2026 aufgelegt wurde. Der delikat getorfte Islay Single Malt reifte zunächst in First Fill Bourbonfässern und erhielt anschließend ein zweijähriges Finish in Cognacfässern.

Die Kombination aus maritimem Rauch, feinen Gebäcknoten und fruchtiger Eleganz verleiht dieser Limited Edition ein außergewöhnlich ausgewogenes Profil. Abgefüllt mit 52,4 % vol., non chill filtered und ohne Farbstoff, unterstreicht die Edition die stilistische Vielfalt der Marke Mac Talla und die enge Verbindung der Morrison Familie zu Islay.

Verkostungsnotizen

Farbe: Buttergelb

Nase: Süße Mandelcroissants, feines Gebäck, reife Obstgartenfrüchte, dezente maritime Frische.

Gaumen: Frisch gebackenes Gebäck, pochierte Birnen, warme Ananas, geröstete Kokosnuss, elegant rauchig.

Finish: Sanfter Torfrauch, winterliche Gewürze, ausgewogen, trocken werdend, angenehm anhaltend.