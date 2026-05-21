Zwei außergewöhnliche Whisky-Auktionen bei Bonham’s im Juni

Beim Auktions-Haus Bonham’s werden im Juni zwei außergewöhnliche Whisky-Auktionen zu Ende gehen. The Connoisseur Whisky Collection: Provenance & Rarity – Part I startet am 1. Juni und endet am 17. Juni. Zur Versteigerung kommt hier der erste Teil einer der größten und sorgfältigsten kuratierten Whisky-Sammlungen aus Einzelbesitz. Parallel hierzu dieser läuft Liquid Legacy: Finest and Rarest Spirits. Diese beginnt am 28. Mai, endet am 9. Juni 2026 und findet online statt.

The Connoisseur Whisky Collection: Provenance & Rarity – Part I

Die Sammlung im Einzelbesitz wurde, so beschreibt es Bonham’s, mit großer Sorgfalt und einem klaren Schwerpunkt auf Provenienz, Seltenheit und Vollständigkeit zusammengestellt. Die Stärke der Auktion The Connoisseur Whisky Collection: Provenance & Rarity – Part I liege nicht nur in der Seltenheit der einzelnen Flaschen, sondern vor allem im Zusammenhalt und in der Tiefe der Sammlung als Ganzes. Als Reaktion auf die sich wandelnde Nachfrage unter Sammlern wird Bonhams zudem ausgewählte Lose kistenweise anbieten.

Zu den Höhepunkten zählen:

The Glenfarclas Family Casks , Jahrgänge von 1975 bis 1994. Schätzpreis: £6,000 – 10,000

, Jahrgänge von 1975 bis 1994. Schätzpreis: £6,000 – 10,000 Abfüllungen aus der Serie „ Prima & Ultima “. Schätzpreis: £11,000 – 15,000

“. Schätzpreis: £11,000 – 15,000 Außergewöhnliche Flaschen von „ Silent Distilleries “, darunter St. Magdalene, Littlemill, Rosebank und Port Ellen. Unterschiedliche Schätzpreise.

“, darunter St. Magdalene, Littlemill, Rosebank und Port Ellen. Unterschiedliche Schätzpreise. Eine umfassende Auswahl an Ardbeg-Abfüllungen – von frühen „Committee“-Bottlings bis hin zu begehrten Jahrgängen. Unterschiedliche Schätzpreise.

– von frühen „Committee“-Bottlings bis hin zu begehrten Jahrgängen. Unterschiedliche Schätzpreise. The Dalmore, 23 Year Old, Cask No. 8 im Privatbesitz, exklusiv bei Bonhams erhältlich und kistenweise (zu je sechs Flaschen) verfügbar. Schätzpreis: £6,000 – 8,400

Liquid Legacy: Finest and Rarest Spirits

Parallel zur Auktion der Einzelkollektion vereint Bonham’s in der Versteigerung Liquid Legacy: Finest and Rarest Spirits eine außergewöhnliche Auswahl seltener Spirituosen aus ganz Europa von verschiedenen Einlieferern.

Zu den Spitzenlosen gehören: