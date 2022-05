Der erste rare whisky NFT bei Bonham’s in Hong Kong

Nachdem im letztjährigen Januar eine Flasche des Glen Grant 72 yo von Gordon & MacPhail bei Bonham’s in Hong Kong für 45.000 € versteigert wurde, kommt es nun am Freitag zu einer neuen Aktion bei Bonham’s Hongkong mit einer weiteren Flasche. Dieses mal wird die Flasche allerdings zusammen mit einem NFT-Kunstwerk versteigert. Das Original erinnert an Hongkong im Jahr 1948, also an die Zeit, als der Whisky in das Fass kam. Es wird ein Preis von HK$700,000 – HK$900,000 erwartet. Das Auktionshaus hält es allerdings auch für möglich, dass der Auktionärs-Hammer unter Umständen erst bei 1 Million HK $ fallen könnte (etwa 120.000 €).