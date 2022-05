Glen Moray stellt seltsame Verkostungsnotizen der Whiskywelt vor

„Mit Paprika bestäubte Schweineschnitzel, ein Hauch von Sattelkammer, schmeckt wie der linke Flügel einer toten Möwe an einem Strand auf Islay.“

Die Speyside-Brennerei Glen Moray bat führende Whisky-Autoren, die merkwürdigsten und seltsamsten – eigene oder auch fremde – Verkostungsnotizen vorzustellen, die ihnen begegnet sind. Im Artikel auf whiskyintelligence sind einige dieser Aromen-Beschreibungen gesammelt. Und wir versuchen uns auch garnicht an weiteren Übersetzungen. Diese würden nicht immer 1 zu 1 passen, der Charme des Seltsamen könnte so verloren gehen.

Warum bei Whisky-Verkostungsnotizen so gerne und, sind wir ehrlich, auch ausgiebig zu seltsamen und merkwürdigen Beschreibungen gegriffen wird? Dave Broom erklärt dies so:

„ Our sense of smell is an internalised sense and therefore the most personal. That means we all have different memories and triggers when we smell something. It depends on your background, where you live, what you eat, when you first encountered an aroma. No surprise then that you get some wild descriptors – but they are the right ones for you.“