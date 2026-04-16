SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Drei aus Glen Moray in einer Mini-Vertikale

Unter den Bottlings findet sich auch der zweite jemals abgefüllte Glen Moray der Scotch Malt Whisky Society (aus dem Jahr 1986)

Ein Dreigestirn aus der Speyside-Brennerei Glen Moray hat sich Serge Valentin für die heutige Verkostung ausgesucht, mit den Destillationsjahren 2010, 2003 und 1975. Alle drei Abfüllungen stammen von Unabhängigen, und alle drei kommen ohne Wein-Finishes daher (Serge, der diese Form von Finish nicht besonders schätzt, hat sich die Bottlings den eigenen Angaben nach extra danach ausgesucht). Die Bourbonfässer, in denen der Whisky reifte, sind schon eher seine Sache.

Drei sehr gute bis hervorragende Punktewertungen gab es dafür in der Verkostung, wie Sie an unserer Tabelle sehen können:

AbfüllungPunkte

Glen Moray 15 yo 2010/2025 (57.2%, Archives, the Fishes of Samoa, barrel, cask #800570, 104 bottles)87
Glen Moray 21 yo 2003/2025 (53%, Maltbarn, bourbon, No. 249, 181 bottles)88
Glen Moray 1975/1986 (61.2%, Scotch Malt Whisky Society, #35.2)90
Glen Moray. Photo 2020 by // www.fb.com/grantanderson.me www.grantanderson.me Insta/@grantandersondotme

-Werbung-
Vorheriger Artikel
Conor McGregor einigt sich mit früherem Sparringpartner über Zahlungen wegen seiner Marke Proper No. Twelve
Nächster Artikel
Reuters: Sazerac bietet 15 Milliarden Dollar für Brown-Forman

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -