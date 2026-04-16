Serge verkostet: Drei aus Glen Moray in einer Mini-Vertikale

Ein Dreigestirn aus der Speyside-Brennerei Glen Moray hat sich Serge Valentin für die heutige Verkostung ausgesucht, mit den Destillationsjahren 2010, 2003 und 1975. Alle drei Abfüllungen stammen von Unabhängigen, und alle drei kommen ohne Wein-Finishes daher (Serge, der diese Form von Finish nicht besonders schätzt, hat sich die Bottlings den eigenen Angaben nach extra danach ausgesucht). Die Bourbonfässer, in denen der Whisky reifte, sind schon eher seine Sache.

Drei sehr gute bis hervorragende Punktewertungen gab es dafür in der Verkostung, wie Sie an unserer Tabelle sehen können:

Abfüllung Punkte

Glen Moray 15 yo 2010/2025 (57.2%, Archives, the Fishes of Samoa, barrel, cask #800570, 104 bottles) 87 Glen Moray 21 yo 2003/2025 (53%, Maltbarn, bourbon, No. 249, 181 bottles) 88 Glen Moray 1975/1986 (61.2%, Scotch Malt Whisky Society, #35.2) 90