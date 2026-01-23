Exklusiv von whisky.de – Glen Moray 17yo – Ink & Oak Collection – Second Fill Oloroso Sherry Hogshead Finish

Die Ink & Oak Collection von whisky.de findet jetzt eine Fortsetzung: Ein 17 Jahre alter Glen Moray aus der Speyside, in Sherryfässern gereift und in einem 2nd Fill Oloroso Hogshead nochmals sherry-gefinished sollte das Herz jedes Sherry-Fans erfreuen.

Mehr über den Whisky, der in einer Auflage von 286 Flaschen auf den Markt kommt, finden Sie hier:

Glen Moray – Ink & Oak Collection – Second Fill Oloroso Sherry Hogshead Finish ‚Whisky.de exklusiv‘

Der Treffpunkt feiner Geister präsentiert die nächste exklusive Eigenabfüllung!

Seeshaupt, Januar 2026 – Whisky.de, Deutschlands führender Onlinehändler für hochwertigen Whiskygenuss, stellt seine neue, exklusive Eigenabfüllung vor: Einen 17 Jahre lang gereiften Glen Moray in der von Whisky.de kreierten Ink & Oak Collection. Für diese Whisky Serie hat sich der Treffpunkt feiner Geister tiefgehend mit der Kunst des Tätowierens beschäftigt, um exzellente Single Malts mit präzisen und detailreichen Motiven außergewöhnlich in Szene zu setzen.

Seit der Gründung 1993 bleibt Whisky.de am Puls der Zeit und entwickelte mit der Ink & Oak Collection eine besondere Sammlerreihe, die sich natürlich auch zum Genießen und Teilen eignet, aber auch zum kulturellen Austausch zwischen verschiedenen Leidenschaften anregen soll und zugleich zwei Ur-Traditionelle Handwerke miteinander verbindet.

Der Glen Moray – Ink & Oak Collection reifte insgesamt 17 Jahre, zunächst in Sherryfässern, bevor er ein Second Fill Oloroso Sherry Hogshead Finish erhielt. Diese finale Reifephase verleiht dem Single Malt zusätzliche Tiefe und Eleganz, ohne den Destilleriecharakter zu überdecken. Abgefüllt wurde der Whisky in einer streng limitierten Auflage von nur 286 Flaschen.

Tasting Notes:

Aroma: Fruchtige Noten verschmelzen förmlich mit leicht blumigen Facetten und bringen süß- spritzige Anklänge von Fruchtpunsch an die Nase

Geschmack: Facetten von dunklen und hellen Früchten mit einer nussigen Kopfnote, dann süßer werdend mit Akzenten von Williams Birne.

Abgang: Mittellang, fruchtig-süß mit dezent wärmendem Finale. Neugierig geworden?

Jetzt NUR im Whisky.de Onlineshop bestellbar!