SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Drei Glenfiddich – von früher

Zwischen 1970 und 2002 wurden die Flaschen veröffentlicht - und diesmal können sie alle nicht wirklich gefallen...

Über 20 Jahre ist es her, dass der „neueste“ Glenfiddich in diesem Tasting veröffentlicht wurde – und über 55 Jahre für den ältesten der drei. Wer sich dabei stellare Bewertungen erwartet, der wird ent-täuscht, keiner davon erreicht wenigstens 75 Punkte – wobei das durchaus auch an den individuellen Flaschen gelegen sein könnte. “ Better luck next time“, sagt Serge am Ende der Session.

Hier die recht ernüchternden Ergebnisse des Tastings von heute:

AbfüllungPunkte

Glenfiddich 15 yo ‘Solera Reserve’ (40%, OB, pure single malt, +/-2002)74
Glenfiddich 8 yo (43%, OB, ‘Straight Malt’, Gancia, Italy, +/-1970)45
Glenfiddich 1979/1993 (46%, Moon Import, The Sails in the Wind)70
