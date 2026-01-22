The Artisanal Spirits Company (SMWS) nennt positive Geschäftszahlen für 2025

Bei der The Artisanal Spirits Company scheint es nach einer eher durchwachsenen Periode wieder aufwärts zu gehen. Den Geschäftsgang im Jahr 2025 bezeichnet man dort als „den Erwartungen entsprechend“, wobei die zweite Jahreshälfte einen deutlichen Aufwärtstrend zeigte.

Die Mitgliedschaft der SMWS hat sich in diser Zeit bei 40.000 weltweiten Mitgliedern stabilisiert, wobei eine Mitgliederbindungsrate von 70% als ausschlaggebend betrachtet wird, ebenso wie eine Rekordzahl an neuen Mitgliedern in UK und China. Weltweit kamen 11.000 neue Mitglieder zur SMWS dazu.

Die Online-Verkäufe von SMWS-Abfüllungen in Europa waren im ersten Halbjahr stagniert, im zweiten Halbjahr legten sie aber einstellig zu. Die Mitglieder-Locations in UK zeigten das ganze Jahr über stabiles einstelliges Wachstum.

International sieht es für die SMWS ebenfalls erfreulicher aus als in der letzten Periode. Der Verkaufsrückgang in China schwächte sich signifikant ab, in den USA kehrte man sogar wieder zu Wachstum im mittleren einstelligen Bereich zurück.

Der unabhängige Abfüller der Artisanal Spirits Company, Single Cask Nation, wuchs zweistellig, sowohl was deren Flaschen als auch die Verkäufe gesamter Fässer betrifft.

Die kompletten Zahlen wird man am 30. März bekanntgeben – Sie lesen dann natürlich bei uns davon.