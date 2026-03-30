The Artisanal Spirits Company mit einem Vorsteuerverlust von 7 Millionen Pfund

Noch im Januar blickte The Artisanal Spirits Company auf positive Geschäftszahlen für das Jahr 2025. Nach eigenen Angaben sei der Eigentümer der Scotch Malt Whisky Society wieder in Richtung Wachstum unterwegs (wir berichteten). Die kompletten Zahlen sollten am 30. März bekanntgeben werden, diese wurden auch heute veröffentlicht. Und sie zeigen das abgelaufene Geschäftsjahr in einem anderem Licht.

Denn besonders hart traf The Artisanal Spirits Company (und dies sicherlich nicht nur dieses Unternehmen) der Shutdown in den USA. Im Oktober und November des vergangenen Jahres wurde die US-Bundesregierung aufgrund eines Finanzierungsstreits zwischen den Abgeordneten stillgelegt. Und aus diesem Grund wurde der Genehmigungsprozess für Etiketten von alkoholischen Getränken behindert bzw. gestoppt. Vor dem Shutdown abgefüllte und geplante Lieferungen konnten nicht versendet werden. Dies verzögerte sich bis nach Weihnachten. Der Shutdown habe sich daher mit 2,4 Millionen Pfund auf den Umsatz im laufenden Jahr ausgewirkt und den Gewinn um 1,8 Millionen Pfund geschmälert.

Zusätzlich war das Unternehmen im letzten Quartal des vergangenen Jahres auch noch von einer strategischen Änderung seines Vertriebspartners in den USA betroffen. Diese Änderung und der damit verbundene Warentransfer führten zu einem Umsatzrückgang von 1,1 Millionen Pfund.

Das Unternehmen gab bun heute bekannt, dass der Vorsteuerverlust für das am 31. Dezember endende Geschäftsjahr auf 7 Millionen Pfund gestiegen ist, verglichen mit einem Verlust von 3,1 Millionen Pfund im Vorjahr. Der Umsatz sank von 23,6 Millionen Pfund im Vorjahr auf 19,9 Millionen Pfund.

Andrew Dane, CEO des Unternehmens, blickt unabhängig der aktuellen Zahlen trotzdem recht zuversichtlich in die Zukunft:

“Despite persistent macroeconomic and complex geopolitical challenges, as well as the previously announced US operational disruption at the end of the year, Artisanal Spirits Company continues to manage the factors within its control well. “We made good strategic progress in 2025, demonstrating the strength of our brands, the depth of our expertise and our ability to pivot and evolve.”

Er betonte zudem, dass The Artisanal Spirits Company keinem nennenswerten direkten Risiko durch den aktuellen Konflikt im Nahen Osten ausgesetzt sei.