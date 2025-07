Artisanal Spirits Company (SMWS) bleibt trotz leichter Verluste „robust auf Kurs“

Die Artisanal Spirits Company (ihr gehört unter anderem die Scotch Malt Whisky Society), hat im ersten Halbjahr einen nach eigenen Worten „respektablen und widerstandsfähigen“ Geschäftsgang vorzuweisen. Trotz anhaltender Unsicherheiten auf dem globalen Markt und dem Einfluss von Zöllen und Zolldrohungen sieht sich das Unternehmen aus Edinburgh gut aufgestellt. Das bereinigte Ergebnis sei im Großen und Ganzen im Rahmen des Vorjahresverlusts von 1 Million Pfund, was durch einen leichten Umsatzrückgang begründet sei, der aus Abfederungsmaßnahmen der Belastung durch Zölle geschuldet sei.

Die Bindungsrate der Mitglieder der Scotch Malt Whisky Society (SMWS) liegt bei rund 70 Prozent, auch wenn es im Vergleich zu Ende Dezember einen geringfügigen Rückgang der Gesamtmitgliederzahl gab. Mit Fassverkäufen hat man im letzten Halbjahr laut Angaben des Unternehmens, zusätzlichen Umsatz von rund einer Million Pfund gemacht – eine Zahl, die man durch das kürzlich verlautbarte „Artisan Cask“-Programms für Private noch weiter steigern will (wir berichteten hier darüber).

ALs besonders schwierig erwies sich der Geschäftsgang in den USA, hier will hat man aber mit Januar 2025 eine stärkere Kontrolle übernommen und will so einen besseren Zugang zum Markt finden.

Andrew Dane, Chief Executive des Unternehmens, fasst die Situation so zusammen:

“The group has once again produced a respectable and resilient performance and we continue to make good progress, despite the persistence of volatile global trading conditions. ASC continues to benefit from an excellent and valuable asset base. The actions we have, and continue to take, to further diversify our revenue streams are proving effective as we navigate external macro factors – many of which are largely outside our control – to the best of our ability.

“We remain confident in the future opportunity for ASC and continue to build the business for the medium to longer term with entry into exciting new markets such as Vietnam, as well as progressing our plans for a future launch in India.”