Artisanal Spirits Company (SMWS) mit weltweit -4% Umsatz im ersten Halbjahr -Europa dabei aber deutlich positiv

Auch die Artisanal Spirits Company, die Muttergesellschaft der SMWS (Scotch Malt Whisky Society) spürt die momentan schwache Wirtschaftslage, die sich ja nicht nur auf Whisky beschränkt, und muss im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang von 4% auf 9,7 Millonen Pfund hinnehmen. Dabei hat sich der Gewinn im gleichen Zeitraum um 10% auf 5,7 Millionen Pfund reduziert.

Die Gründe für die schwächeren Zahlen liegen sowohl in den USA und im asiatischen Raum, wo es im zweistelligen Bereich abwärts ging. In den USA halbierten sie sich sogar. In Asien war der Rückgang bei 30%. Nimmt man allerdings die Zahlen aus den USA aus der Rechnung, so kommt man auf eine Steigerung der Verkäufe um 6%, was vor allem am Geschäft mit ganzen Fässern liegt.

Wie sieht es konkret mit der SMWS in den beiden Regionen aus? Hier verringerten sich die Mitgliederzahlen in den USA um 9%, in Asien um 8% (dort lag das vor allem an der Schließung der SMWS in Singapur). Allerdings erwartet sich die Artisanal Spirits Company in den USA mit einem neuen Kundenbindungsprogramm und einer neuen Abfüllungsreihe wieder wachsende Zahlen.

Europa als Lichtblick

Interessanterweise ist diesmal Europa eine Region, in der die Indikatoren aufwärts weisen. Hier wuchs der Umsatz um satte 21%, und auch die Mitgliederzahlen bei der SMWS stiegen hier um 10% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei steigerte man die Mitgleidszahlen in UK mit einer eigenen Marketing-Kampagne um 30%.

Für die zweite Jahreshälfte erwartet man sich dank den Zahlen der ersten Wochen insgesamt auch wieder einen Aufwärtstrend, der von allen Regionen getragen werden sollte: