Mittwoch, 10. September 2025, 18:45:05
Suche
Markt

Artisanal Spirits Company (SMWS) mit weltweit -4% Umsatz im ersten Halbjahr -Europa dabei aber deutlich positiv

Die Sorgenkinder im ersten Halbjahr waren die USA und Asien - auch für die Scotch Malt Whisky Society

Auch die Artisanal Spirits Company, die Muttergesellschaft der SMWS (Scotch Malt Whisky Society) spürt die momentan schwache Wirtschaftslage, die sich ja nicht nur auf Whisky beschränkt, und muss im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang von 4% auf 9,7 Millonen Pfund hinnehmen. Dabei hat sich der Gewinn im gleichen Zeitraum um 10% auf 5,7 Millionen Pfund reduziert.

Die Gründe für die schwächeren Zahlen liegen sowohl in den USA und im asiatischen Raum, wo es im zweistelligen Bereich abwärts ging. In den USA halbierten sie sich sogar. In Asien war der Rückgang bei 30%. Nimmt man allerdings die Zahlen aus den USA aus der Rechnung, so kommt man auf eine Steigerung der Verkäufe um 6%, was vor allem am Geschäft mit ganzen Fässern liegt.

Wie sieht es konkret mit der SMWS in den beiden Regionen aus? Hier verringerten sich die Mitgliederzahlen in den USA um 9%, in Asien um 8% (dort lag das vor allem an der Schließung der SMWS in Singapur). Allerdings erwartet sich die Artisanal Spirits Company in den USA mit einem neuen Kundenbindungsprogramm und einer neuen Abfüllungsreihe wieder wachsende Zahlen.

Europa als Lichtblick

Interessanterweise ist diesmal Europa eine Region, in der die Indikatoren aufwärts weisen. Hier wuchs der Umsatz um satte 21%, und auch die Mitgliederzahlen bei der SMWS stiegen hier um 10% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei steigerte man die Mitgleidszahlen in UK mit einer eigenen Marketing-Kampagne um 30%.

Für die zweite Jahreshälfte erwartet man sich dank den Zahlen der ersten Wochen insgesamt auch wieder einen Aufwärtstrend, der von allen Regionen getragen werden sollte:

“We remain confident the market will recover in the medium to long term, and Asia remains a key market with regards to our Artisan Cask offering.
“In China, membership has grown to over 2,100 and much of the 30% revenue decline reflects phasing, with a stronger H2 expected to achieve close to flat year-on-year full-year sales, supported by membership growth, together with timing of new product releases.”
“With momentum building in H2, particularly across Europe and China, and US shipments now resuming momentum, we remain on track to deliver FY [full-year] EBITDA in line with market expectations”

Andrew Dane, CEO der Artisanal Spirits Company
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Ab 12. September: The Hearach Decade Edition zum zehnjährigen Jubiläum der Brennerei auf der Isle of Harris (mit Video)
Nächster Artikel
Ardbeg House auf Islay ist eröffnet

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH