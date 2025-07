Artisanal Spirits Company startet private cask programme

The Artisanal Spirits Company, unter anderem Eigentümer der Scotch Malt Whisky Society, führt mit Artisan Casks ihr neues Luxus-Private-Cask-Programm ein. Geplant ist, Privatpersonen den Erwerb eines einzelnen Fasses zu ermöglichen, wobei jedes Jahr nur wenige Exemplare auf den Markt kommen sollen. Die Fassbesitzer erhalten, wie es heißt, Zugang zu einigen der renommiertesten Destillerien und begehrtesten Abfüllungen Schottlands sowie Einladungen zu privaten Veranstaltungen. Alle Fässer sind mindestens 20 Jahre gereift und sofort abfüllbar, können allerdings auch in Absprache mit den Whisky-Herstellern weiter reifen.

Das neue Angebot leitet James Mackay als private client director der Artisanal Spirits Company. Zuvor war er Global Private Client Director und head of rare and exceptional spirits bei Diageo. Dort betreute er die Beziehungen des Unternehmens zu vermögenden Sammlern und Family Offices.

Das neue private cask programme der Artisanal Spirits Company erklärte Mackay so:

“The Artisan Casks programme brings together everything that makes single malt Scotch whisky so special to me: the most authentic, time-honoured application of craft, with each cask the focus of years of technical artistry, patience and uncompromising attention to detail,“ Mackay explained.

“With its pedigree, expertise and outstanding cask inventory, the Artisanal Spirits Company is uniquely placed to offer individuals access to this world.

“Becoming the owner of such a cask is truly a once-in-a-lifetime opportunity, one that I can’t wait to share and celebrate with like-minded souls around the world.”