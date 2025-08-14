SMWS expandiert nach Indien

Es ist ein Markt, den sich schottischer Whisky, in welcher Form auch immer, nicht entgehen lassen kann: Indien öffnet sich durch die Halbierung der Impirtzölle auf Whisky dem außerindischen Markt – und The Artisanal Spirits Company (ASC), Besitzer der Scotch Malt Whisky Society, wird diesen Markt laut einem Bericht in The Scotsman betreten.

In Indien hat man mit PNM Tech Beverages einen Franchise-Deal abgeschlossen und erwartet, dass man – wenn einige offene Fragen zu den Labeln geklärt sind, in den „nächsten Monaten“ mit den ersten Tranchen von Whiskys den Markt betreten wird. Anfänglich erwartet man sich nur kleine Einnahmen, aber man betrachtet den Schritt als strategisch und mittelfristig höchst wichtig.

Andrew Dane, der CEO von The Artisanal Spirits Company, sagte:

„We are continuing to build the SMWS business for the medium to longer term, growing our global presence with entry into exciting new markets such as India, as well as developing new opportunities for SCN, as we expand our whisky fan club globally. “The Indian market, in particular, presents exciting potential for the group over the medium to longer term, and we are delighted to welcome our new franchise partners, PNM Tech Beverages, to the wider SMWS family. “We remain confident that the actions we are taking stand us in good stead to continue to deliver future growth.”

Anfang Juni hat man bereits in Vietnam ein Kapitel der SMWS eröffnet, und mit dem unabhängigen Abfüller Single Cask Nation, den man aufgekauft hat, ist wird man im 3. Quartal des Jahres nach Brasilien gehen, um die Expansion der ASC zu forcieren.