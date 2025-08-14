Spirit of Manchester Distillery schließt permanent

Noch in diesem Jahr hätte ihr erster Whisky erscheinen sollen (er erlangte die Whsikyreife am 5. August) – ob es jetzt dazu kommt, ist mehr als fraglich: Die Spirit of Manchester Distillery hat angekündigt, die Produktion und Bar im Stadtzentrum von Mancherster zu schließen und alle Arbeitskräfte zu entlassen.

Seb Heeley und seine Frau Jennie Heeley-Wiggins, gründeten die Marke im Jahr 2016 und produzierten vor allem Gin und andere Spirits. Im Jahr 2022 wurde auch der erste Whisky ins Fass gelegt.

Die Besitzer machten steigende Kosten, Steuern und Konsumzurückhaltung der potentiellen Kunden für die Schließung verantwortlich. Das Business-Modell habe sich einfach nicht mehr getragen.

“We’ve done everything we plausibly could. You know, it’s not happened overnight. We’ve been battling.

“Ultimately, we only got five months of a pre-Covid world in a bar, and then after that the whole business was turned upside down. For the last two years, it’s been a huge struggle. It’s been brutal.” Seb Heeley im Gespräch mit The Spirits Business

Man wolle aber irgendwo in Manchester weiter Spirit produzieren. Man habe im Wohnzimmer begonnen und würde zur Not auch dort wieder arbeiten, sagte das Ehepaar.