The Spirit of Manchester Distillery kündigt ersten Whisky an

Die englische The Spirit of Manchester Distillery kündigt ihren Einstieg in den englischen Whisky-Markt an und stellt ihre erste Abfüllung vor. Der Single Malt für OnePointSix, benannt nach dem Goldenen Schnitt von Leonardo Fibonacci, wird in diesem Monat in die Fässer gefüllt, 2025 soll die Abfüllung dann auf dem Markt erscheinen.

Für OnePointSix kommen englische Malze, unter anderem auch Röstmalze, zum Einsatz; der Fermentation wird vier Tage Zeit gelassen. Nach der Destillation in der CO2-neutralen 750-Liter-Kupferdestille kommt der Single Malt in First-Fill-Bourbon-, Rotwein- und Sherryfässer, die dann über drei Jahre in einem externen Lagerhaus lagern werden.

The Spirit of Manchester Distillery kündigt auch eine große Investition an. Mit einer Summe von über 1 Million Pfund möchte man die Produktion erweitern und verbessern. Um diese Summe aufbringen zu können, wird es den OnePointSix Founders Club sowie verschiedene Möglichkeiten für Investoren geben. Weitere Einzelheiten und Details dazu wird die Brennerei im Herbst vorstellen, Interessierte können sich bereits auf der Website der Brennerei für weitere Informationen eintragen.